VIDÉOS. Incendie entre l'Espagne et la France, 50 hectares brûlés et 700 menacés, de nombreux pompiers sur place

Une intervention est en cours pour un feu de végétation à la frontière avec l'Espagne, près des Pyrénées-Orientales, entre Cerbère et Portbou. 50 hectares ont déjà été parcourus par les flammes. 700 seraient menacés selon les pompiers catalans.

Les sapeurs-pompiers catalans sont mobilisés pour un feu de végétation qui s'est déclaré au niveau de la frontière franco-espagnole. 33 équipes côté espagnol sont sur le terrain, avec 40 pompiers français en renfort et une quarantaine de plus qui arrivent de Perpignan.

L'incendie a démarré en Espagne et se rapproche de la commune de Portbou.

50 hectares sinistrés et 500 personnes confinées

En Espagne, les sapeurs-pompiers comptabilisent déjà 50 hectares sinistrés, sachant qu'environ 700 hectares sont potentiellement menacés par une forte tramontane qui pousse les flammes vers le sud.

Le vent est fort et pousse l'incendie vers l'Espagne, il freine son arrivée vers le territoire français ce qui est plutôt favorable pour nous. Guillaume Lopez - SDIS 66.

Six avions assurent des largages depuis 18h.

Quatre Dash et deux condors, des hélicoptères bombardiers d'eau, sont déjà sur place en soutien aérien.

La station balnéaire de Colera, en Catalogne, a été confinée à la demande des bomberos (500 personnes sont recluses dans leurs habitations). Par ailleurs, ils surveillent un camping de la commune qui pourrait être évacué selon l'évolution du feu.

La départementale D.914 est fermée en direction du sud après Cerbère.

Des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, les Espagnols publient des vidéos du nuage de fumée causé par l'incendie et visible depuis la ville de Portbou.

Sur Twitter, le compte Feux de Forêt a signalé le feu, tout en publiant les premières images.

Accords de Malaga

Dans le cadre des accords de Malaga, renforçant la coopération franco-espagnole au niveau de la sécurité civile, le SDIS 66 apporte son aide aux sapeurs-pompiers espagnols. "D'importants moyens sont mobilisés sur les lieux", twitte-t-il.

Au total, 40 pompiers français arrivent en soutien terrestre.

Après avoir parcouru déjà quatre hectares, le feu de végétation se rapproche de la commune de Portbou. Vendredi 4 août 2023.

Le feu approche de Portbou

Alors que le feu approche de la commune de Portbou, la priorité est de mettre les habitants en sécurité. Selon le SDIS 66, aucune habitation n'est concernée sur la frontière.

Les pompiers des Pyrénées-Orientales mettent en garde contre les prochaines 24 heures. Le risque incendie est très sévère entre les Aspres et les Albères et plus au nord, risque exceptionnel des Corbières à la plaine du Roussillon.

