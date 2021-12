Montauban : l'ex-maire Brigitte Barèges relaxée des faits de détournement de fonds publics par la Cour d'appel de Toulouse

Jugée en appel à Toulouse, jeudi 28 octobre 2021, pour une affaire de détournement de fonds publics, l'ancienne maire de Montauban vient d'être relaxée par la Cour d'appel de Toulouse. L'élue Les Républicains avait été condamnée en première instance.

Coup de tonnerre, mardi 14 décembre 2021, à la Cour d'appel de Toulouse ! Brigitte Barèges, 68 ans, est relaxée des faits de détournement de fonds publics.

"Ce n'est pas une surprise, estime Maître Laurent De Caunes, avocat de Brigitte Barèges. C'est un arrêt qui correspond à l'analyse que nous nous faisions de la situation et qui procède à l'application du droit, tout simplement. La justice dit le droit et c'est toujours souhaitable. En l'espèce, nous avions soutenu qu'aucune infraction n'avait été commise par Madame Barèges. C'est une consécration pour ce que nous disions depuis si longtemps. Ce qui est terrible, c'est l'impact qu'une décision provisoire et maintenant anéantie, a eu sur la vie personnelle et publique de Madame Barèges."

Maître Laurent De Caunes, avocat de Brigitte Barèges • © Benoit Roux - FTV

"Il n'y avait rien du tout, déplore Pierre Terme, le compagnon de Brigitte Barèges. Et on traine ça depuis combien de temps. Six ans ? Huit ans ? C'est lamentable !".

Condamnée en première instance à 12 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité, l'avocat général avait requis des peines plus lourdes contre l'ancienne maire de Montauban, en octobre dernier : six ans d'inéligibilité, 12 mois de prison avec sursis comme en première instance et 30.000 euros d'amende. Le ministère public n'a donc, cette fois-ci, pas été suivi.

Des accusations d'emploi fictif

La justice reprochait à Brigitte Barèges d'avoir créé un emploi fictif, rémunéré par l'argent municipal. Un employé du service communication de la mairie était chargé d'écrire des articles élogieux en faveur de l'élue dans un hebdomadaire local, Le Petit Journal.

C'est le principal intéressé, "chargé de communication" à la mairie mais également directeur de campagne de Brigitte Barèges à l'époque qui avait révélé le "pot aux roses" en pleine campagne électorale pour les élections municipales de 2014.

Des faits constamment contestés par l'ancienne avocate dénonçant "un dossier politique".

Un retour à la tête de la mairie dès ce soir ?

Absente en première instance, la ville de Montauban a finalement rejoint le banc des parties civiles lors de ce procès en appel prenant pour cible, non pas l'ancienne édile, mais l'ancien directeur de cabinet de la maire de Montauban, accusé de ne "pas avoir supervisé les débordements du service communication de la ville."

Des explications qui ont semble-t-il pesées dans la décision des juges de la Cour d'appel.

Avec cette nouvelle décision de justice, les portes de la mairie de Montauban sont grandes ouvertes pour un retour de Brigitte Barèges. A cette question, Pierre Terme ne laisse pas de place au doute. Va-t-elle reprendre les rênes ? "Bien sûr. Dès ce soir."

Elle tiendra une conférence de presse en fin d'après-midi de ce mardi. Le Parquet général a cinq jours pour se pourvoir en Cassation.