Albi : la cathédrale Sainte-Cécile élue plus belle de France

Après son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010, la cathédrale d'Albi vient d'être élue "La plus belle cathédrale de France" par les internautes. L'application Henoo avait lancé un concours sur Facebook. Sainte-Cécile remporte la finale face à la cathédrale de Reims.

Depuis le mardi 14 juin 2022, la cathédrale d’Albi dans le Tarn est élue "La plus belle cathédrale de France". Une application spécialisée dans le tourisme et le patrimoine avait lancé un concours sur son site Facebook.

Sainte-Cécile plébiscitée par les internautes

Lors de ce concours organisé comme une compétition sportive, Albi a du affronter plusieurs adversaires avant de gagner le titre. Tout d'abord un poids lourd, Marseille, puis Metz en 1/8e de finale, Orléans en 1/4, Bourges en 1/2 et enfin, Reims en finale.

Sur la page Facebook de l'application Henoo, les internautes ont tranché : plus de 4 400 votes pour Albi et 3 300 environ pour Reims.

Un concours organisé par l'application Henoo

Ce n'est pas le premier concours organisé pour classer et valoriser des éléments du patrimoine. On se souvient du "Village préféré des Français", mais aussi "La plus belle gare", "Le plus beau marché" et même "La plus belle cathédrale de France" organisé par d'autres sites.

Concernant le concours remporté par Sainte-Cécile, il était lancé par Henoo, une application dédiée au tourisme et au patrimoine français. Henoo fait régulièrement des tournois sur sa page mettant en confrontation les édifices patrimoniaux français. Ce sont ensuite les internautes qui départagent les différents concurrents.

Malgré le peu d’influence de cette application, la maire d’Albi Stéphanie Guiraud-Chaumeil s’est félicitée de ce titre honorifique via un post Facebook.

Cette victoire n’est pas très étonnante. La cathédrale albigeoise est la plus grande au monde concernant celles bâties en briques. De plus, ses murs couverts de fresques la placent comme la plus grande cathédrale européenne peinte. Du haut de ses 78 mètres, elle est classée au patrimoine de l’UNESCO depuis 2010.