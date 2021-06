Albi : rassemblement silencieux pour Delphine Jubillar

Delphine Jubillar, infirmière et mère de famille, a disparu de son domicile de Cagnac-les-Mines le 16 décembre 2020.

Cela fait près de six mois que Delphine Jubillar a disparu et ses proches continuent de multiplier recherches et rassemblements pour "montrer qu'on ne l'oublie pas".

A 14 heures, ce samedi, 70 personnes environ se sont donc retrouvées place du Vigan à Albi, avant d'entamer une marche silencieuse vers la clinique Claude-Bernard où la jeune femme travaillait. Le mari de Delphine Jubillar, Cédric, y a participé. Beaucoup de journalistes étaient également présents.

L'affaire de la disparition de Delphine Jubillar en effet beaucoup ému l'opinion publique. On est sans nouvelle aucune de la jeune femme, infirmière et mère de deux jeunes enfants. Delphine Jubillar était en instance de séparation d'avec son mari. C'est lui qui a prévenu la gendarmerie de l'inquiétante disparition en pleine nuit de son épouse.

Cédric Jubillar a été entendu par les juges d'instruction à la fin du mois d'avril. Aucune charge n'a été retenue contre lui.

Depuis, malgré de très nombreuses recherches au domicile et dans les environs, aucun élément n'a permis de faire avancer l'enquête. Régulièrement, les proches de Delphine Jubillar organisent leurs propres recherches dans le secteur de Cagnac-les-Mines où elle vivait.

Récemment, une pétition a été mise en ligne pour demander au procureur de la République d'Albi de prendre la parole. "Nous avons besoin de la vérité", assure l'entourage de Delphine Jubillar.