Brian Monteith, eurodéputé Pro-Brexit, vit depuis 5 ans dans le Tarn

Un candidat Pro-Brexit

C'est dans un document que l'adresse en France de Brian Monteith est apparue. / © France 3 Occitanie

Des vacances entre amis

En juillet 2016, Brian Monteith (à droite) reçoit plusieurs de ses amis anglais dans sa maison de Trévien (Tarn) dont Simon Richards, président de Freedom Association. / © France 3 Occitanie - Capture d'écran

Un propriétaire, avocat spécialisé dans le conseil offshore

"A non ! Je ne savais pas que Brian Monteith avait été élu eurodéputé mais en effet il habite bien ici, juste à côté de la mairie." Cette habitante de la petite commune de Trévien (Tarn) ne cache pas sa surprise. Son étonnement est d'autant plus grand que l'Ecossais l'a été pour le Parti du Brexit.La formation politique de Nigel Farrage a remporté haut la main les élections européennes au Royaume-Uni, avec 31,6% des voix. Ce score permet aux partisans du Brexit d'envoyer 2L'information a été révélée dans un document dans lequel figurait toutes les adresses des candidats. Depuis ces révélations, la presse britannique et plusieurs eurodéputés travaillistes dénoncentSelon nos informations, l'ancien parlementaire conservateur écossais estse mélant peu aux activités du village, comme les parties de pétanques réunissant la plupart des Anglais du coin, l'élu. A tel point que depuis son installation,Les quelques personnes de Trévien ayant échangé avec lui connaissaient sa" selon un témoignage.Brian Monteith n'hésite pourtant pas à profiter de sa belle maison et de sa piscine, situées sur les hauteurs du Carmausin, pourcomme le démontre cette photo prise en juillet 2016 parInterrogé par The Guardian , l'eurodéputé reconnait que résider en France était quelque "peu habituel" pour un candidat partisan de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, et dont le parti souhaite limiter le nombre d'étrangers européens sur le sol britannique. Mais Brian Monteith assure que tout va rentrer dans l'ordre : "J’étais déjàlorsque j’ai été invité à me présenter." assure-t-il.Selon nos informations, la réalité serait légèrement différente. Brian Monteith està Trévien. Son propriétaire,, souhaite récupérer son bien et aurait demandé au nouvel eurodéputé de quitter les lieux.