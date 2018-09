Créer une forêt primaire : le pari de deux Tarnais

On plante une forêt pour ceux qui viendront après nous" explique Yann Roques, porteur du projet Silva

Peupliers, chênes, noisetiers... Une cinquantaine d'espèces peupleront bientôt un hectare de terrain au Garric, près d'Albi. "En France, on a plus de 16 millions d'hectares de forêts" explique encore Yann Roques "mais malheureusement, sur ces 16 millions d'hectares, 84% sont à une seule essence ou à deux essences, ce qui entraîne une baisse de la biodiversité. Quand une espèce végétale disparaît, ce sont 30 espèces animales qui disparaissent."

Les arbres seront plantés dès le mois de novembre 2018, selon la méthode du botaniste japonais Akira Miyawaki, qui a déjà replanté 40 millions d'arbres de forêt primaire. Les essences seront plantées de façon très dense pour favoriser les échanges entre elles et les aider à pousser plus vite.

Une campagne de financement participatif a été lancée pour financer le projet dont le coût est estimé à 65 000 euros. Un documentaire sera également réalisé pour le suivre au plus près.

Voir ici le reportage de Miryam Brisse et Véronique Galy :