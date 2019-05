Mazamet : un arboriste grimpe dans un arbre pour empêcher son abattage

Perché à plusieurs mètres de hauteur sur les branches d'un platane, Thomas Brail a la ferme intention d'y rester tant que le sort de l'arbre n'aura pas changé.

Le platane bi-centenaire et deux autres spécimens doivent en effet être abattus car ils gêneraient la visibilité des automobilistes sur une route de Mazamet dans le Tarn.



Depuis 7 heures ce mercredi matin, Thomas Brail, arboriste a donc décidé de "sauver" ce patrimoine vivant. "Tout le monde s'est ému de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris au nom du patrimoine architectural mais que fait-on du patrimoine vivant ? Ces arbres ont 200 d'histoire", souligne l'arboriste.

Un patrimoine vivant

200 ans d'histoire et une source inépuisable d'oxygène. Le Tarnais estime donc qu'il se bat aussi pour l'environnement.

"La route sur laquelle les arbres doivent être abattus est très passante, les platanes ont un fort pouvoir de dépollution. Malheureusement c'est toujours la voiture qui gagne contre la nature", s'attriste Tomas Brail.



L'amoureux de la nature obtiendra-t-il gain de cause ? Affaire à suivre.