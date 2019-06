Tarn : un lycéen rate son bus, plante la voiture de son père et arrive à l'épreuve du bac... en voiture de police !

Ce n'était pas une épreuve de philo mais une épreuve d'histoire et pourtant ce qui est arrivé à Loïc ce lundi pourrait donner matière à reflexion sur des thèmes comme le hasard, le destin.Ce lycéen devait passer une épreuve d'histoire pour son bac pro. Pour rejoindre le centre d'examen au lycée Rascol à Albi, il devait prendre un bus depuis la petite ville de Cordes mais il l'a raté.Loïc a alors emprunté la voiture de son père mais probablement sous le coup du stress à l'idée d'arriver en retard, il a perdu le contrôle du véhicule. Dépêchée sur les lieux, une patrouille de police d'Albi récupère le jeune homme et décide de l'emmener à son centre d'examen. Il est arrivé avec deux petites minutes d'avance pour cette nouvelle épreuve.C'est la police nationale du Tarn qui raconte l'histoire sur son profil facebook. Tout le commissariat lui souhaite bonne chance et tout le succès mérité.