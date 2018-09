VIDEO - Le témoignage d'une maman sous le choc après la mise en examen de l'éducateur de foot de son fils à Castres

Témoignage d'une mère

"Il a envoyé un message à mon fils pour lui dire qu'il voulait lui envoyer une "photo de sa b...", mon fils a refusé mais il lui a tout de même envoyé via Snapchat".Comme cette maman qui a accepté de témoigner anonymement pour France 3 Tarn, les parents des enfants du club de foot de Castres dont un jeune éducateur a été mis en examen et écroué sont sous le choc. Ce sont des parents qui ont porté plainte la semaine dernière après plusieurs faits de ce type révélés par leurs enfants. L'éducateur, âgé de 27 ans et père de deux enfants, a été a reconnu les faits, auprès d'enfants de 13 à 15 ans.Une trahison pour les parents de ces pré-ados qui faisaient totalement confiance à cet éducateur, apprécié de tous pour son investissement dans le club.EN VIDEO / le reportage de France 3 Tarn :