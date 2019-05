VIDEO - Ce qu'il faut savoir sur Alfred Nakache, le “nageur d'Auschwitz”, qui entre au panthéon de la natation

Déporté, il perd sa femme et sa fille à Auschwitz

Alfred Nakache, "le nageur d'Auschwitz"

On ne peut être qu'admiratif. A chaque fois qu'il retombe, il se relève et bat de nouveaux records. C'est donné aux sportifs de haut-niveau, mais pas à tous les sportifs de haut-niveau (Michel Coloma, directeur sportif des Dauphins du TOEC).

L'as de la brasse papillon

Les Dauphins du TOEC c'était sa deuxième famille (Yvette Benayoun-Nakache, sa nièce).

En 1946 / © AFP

Le 9ème Français au hall of fame de la natation mondiale

Mort en nageant

Un moment historique de la natation mondiale. Pour un homme au destin unique. Alfred Nakache entre le 18 mai, comme "pionnier" de la natation au hall of fame en Floride.Né à Constantine en 1915, en Algérie alors française, Alfred Nakache arrive à Paris en 1933. Deux ans plus tard, il décroche ses premiers titres de champion de France de natation. Mais en 1941, il est révoqué de son poste de professeur de sport. C'est à Toulouse que la famille s'installe et aux Dauphins du TOEC que le nageur s'inscrit.En 1943, la famille est arrêtée et déportée à Auschwitz. Son épouse et sa fille y meurent. Alfred Nakache est transféré à Buchenwald, dont il sera libéré en 1945. De retour à Toulouse, il reprend la natation et décroche à nouveau un palmarès impressionnant.Avec sa technique bien à lui, Alfred Nakache pulvérise les records et écrase la concurrence. 15 titres de champion de France, 9 records de France, 3 records d'Europe, plusieurs records du monde individuels ou en relais... Il a aussi participé à deux olympiades, à 12 ans d'écart : à Berlin en 1933 et à Londres en 1948.A Toulouse (où le plus grand bassin de la ville porte son nom ), Alfred Nakache trouve dans la natation une forme de résilience après le drame qu'il a vécu en déportation.Il a remporté le titre de champion de France du relais 4 x 200 m nage libre sans discontinuer de 1944 à 1952 : pour son dernier titre, il était alors âgé de 37 ans.En devenant, le 18 mai 2019, l'un des pionniers de la natation mondiale à Fort Lauderdale en Floride, le nom d'Alfred Nakache va cotoyer tous ceux qui ont fait progresser ce sport.Il n'est pourtant que le 9ème Français a entrer ainsi dans ce Panthéon de la natation. Avant lui, un autre nageur toulousain, Alex Jany, a intégré ce cercle restreint.Alfred Nakache s'était retiré aux bords de la Méditerranée. C'est là, chez lui, à Cerbère dans les Pyrénées-Orientales, qu'il est mort, le 4 août 1983, en nageant. Victime d'un malaise en mer, le colosse âgé alors de 67 ans ne pourra être réanimer.Nakache a été inhumé au cimetière Le Py à Sète, dans l'Hérault. Sur sa pierre tombale, son nom figure près de ceux de sa femme et de sa fille qui ne sont jamais revenues d'Auschwitz.