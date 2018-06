VIDEO - Quand les policiers de Castres chambrent leurs collègues de Montpellier après la finale

"Allo, le commissariat de Montpellier ?

Ici c'est le commissariat de Castres. C'est ville morte chez vous non ?"



Alors que Castres fête la victoire du Castres Olympique en finale du Top 14, à Montpellier c'est "ville morte non" ? En marge de l'énorme fiesta dans les rues de Castres dimanche après-midi , les policiers de permanence au commissariat se sont offert un petit plaisir : passer un coup de fil et chambrer leurs collègues de Montpellier.A l'autre bout du fil, une fonctionnaire de police qui garde son sérieux. Il faut dire qu'elle est... supportrice de Perpignan, qui remonte en Top 14 cette année.Cette petite vidéo est à l'image de ce qui s'est passé samedi et dimanche à Castres : un club pas tout à fait comme les autres, avec un engouement populaire qui gagne même les rangs de la police nationale.