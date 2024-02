RATP : le métro ne s'arrêtera plus en cas de malaise voyageur

Valérie Pécresse, présidente d'IDF Mobilités, l'autorité régulatrice des transports franciliens, annonce la mise en place d'un nouveau protocole en cas de "malaise voyageur" pour ne pas interrompre le trafic des métros. Des brigades cynophiles vont également être déployées en cas de colis suspect.

"Pour les malaises voyageurs, nous n'arrêterons plus les rames de métro." Interviewée ce mardi sur BFM Business,Valérie Pécresse a annoncé deux mesures pour répondre à la crise des transports en commun parisiens, et notamment les irrégularités du trafic du métro, à quelques mois des JO.

Fin de l'arrêt systématique pour les malaises voyageurs

"Nous avons une doctrine absurde sur les malaises voyageurs, qui n'est pas celle de Londres ou de Tokyo. Quand quelqu'un s'évanouit dans le métro, au lieu de le sortir de la rame pour le faire respirer, on le traite comme s'il avait eu un choc d'accident de la route, et on le met en PLS dans la rame. Et on arrête la rame, en attendant que les secours arrivent. C'est le contraire de ce qui se fait ailleurs", a-t-elle expliqué pour justifier les arrêts intempestifs, sources de retards et d'irrégularité entre le passage de 2 métros.

Et de poursuivre : "Nous, ce qu'il faut. C'est sortir la personne de la rame. On vient enfin d'avoir la validation de ce protocole Samu. Pour les malaises voyageurs, nous n'arrêterons plus les rames de métro."

Les personnes victimes de malaise seront donc déplacées sur le quai en attendant les secours pour permettre au train de poursuivre sa route.

D'après IDFM, un dialogue social a été entamé à la RATP en février pour déployer cette nouvelle mesure et en discuter avec les conducteurs et agents de station. Un dialogue social ligne par ligne doit avoir lieu au mois de mars, puis les agents seront formés pour une mise en place en juin, "avant les Jeux olympiques", a précisé l'organisme.

Des brigades canines pour les colis suspects

Valérie Pécresse a également annoncé le déploiement d'une vingtaine de brigades canines pour "renifler les colis et, en 10-15 minutes, lever le doute et pouvoir les sortir." Elle souhaite également faire appel à l'Intelligence artificielle pour repérer ces colis suspects.

Objectif affiché, à quelques mois des JO, et l'afflux de millions de voyageurs, fluidifier le trafic alors que de nombreux conducteurs de métro, et de bus manquent encore à l'appel. La RATP a lancé une vaste campagne de recrutement pour répondre aux besoins des métiers en tension au sein du réseau et combler le manque de conducteurs.