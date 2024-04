DIRECT. Mort d'Émile : "un t-shirt, des chaussures et une culotte" retrouvés, le point du procureur sur l'enquête

La promeneuse a ramené le crâne chez elle dans un sac en plastique

Ce lieu peut être rejoint à pied dès le bas du village en 25 min à marche d'hommes, et le terrain est très pentu. À proximité de ce chemin, il y a un ruisseau. Le crâne a été découvert entre 12 heures et 14 heures par une femme. Elle s’est saisi du crâne en le plaçant dans un sac de plastique elle est rentrée chez elle et a prévenu les gendarmes le terrain présente une très forte déclivité, une zone très végétalisée en été.