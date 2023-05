Festival de Cannes 2023 : une manifestation, trois films, une alerte à la bombe... Résumé de la journée du 19 mai

Une manifestation, trois films, une alerte à la bombe... Au générique du vendredi 19 mai au 76e Festival de Cannes : de l'actu et de l'action et du cinéma forcément.

Festival de Cannes - 4e journée. La compétition et la contestation sociale au menu de ce 19 mai : trois films, dont celui du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, Palme d'or en 2014. À l'affiche aussi, la CGT qui avait appelé à un rassemblement devant le Carlton pour protester contre la réforme des retraites.

Montée des marches avec notamment Cate Blanchett

Cate Blanchett est à Cannes pour présenter le film de Warwick Thornton, « The New Boy », inscrit dans la sélection Un Certain Regard cette année. Ce samedi, elle sera attendue pour prendre part au talk « Women In Motion », dédié à la représentation des femmes et la diversité dans le cinéma.

Une alerte à la bombe

Vers 13H30 ce vendredi 19 mai, le Palais des Festivals à Cannes a frémi. Une intervention policière est intervenue après la découverte d'un colis suspect à proximité du site. Plus de peur que de mal ! En 1978, c'était une autre histoire, à découvrir ici.

Une contreverse autour d'Auschwitz

"The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, fondé sur un roman du Britannique Martin Amis paru en 2014, n'a pas manqué d'alimenter la controverse ce vendredi : ayant pour cadre Auschwitz, l'histoire raconte celle d'un officier nazi qui s'est épris de la femme du commandant du camp d'extermination.

"Les filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania en compétition

Kaouther Ben Hania montait les marches pour "Les filles d'Olfa". Avec ce long-métrage, la réalisatrice de 45 ans livre un film "à la lisière de l'essai", selon Thierry Frémaux, délégué général du Festival, sur une Tunisienne confrontée à la disparition de deux de ses quatre filles. Figure marquante de la nouvelle vague du cinéma maghrébin, Kaouther Ben Hania a réalisé en 2020 "L'Homme qui a vendu sa peau", premier film tunisien sélectionné aux Oscars.

"Les herbes sèches", en compétition de Nuri Bilge Ceylan

Le réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, Palme d'or en 2014 pour Winter sleep, présentait son film "Les herbes sèches" en compétition.

Vous reprendrez bien un peu d'Indiana Jones ?

Après sa folle journée à Cannes ce jeudi, Harrison Ford (auréolé d'une Palme d'or d'honneur) a participé à la conférence de presse du dernier épisode de la saga de l'aventurier "Indiana Jones et le cadran solaire":

Le jeune acteur français Ethann Isidore qui joue aux côtés de la star, était ce vendredi le chouchou des médias.

Virginie Efira en grande habituée du Festival de Cannes

Virginie Efira était très attendue sur le tapis rouge pour défendre "L'amour et les forêts", qui sort mercredi en salles. "Rien à perdre", de Delphine Deloget, cette adaptation du roman du même titre d'Eric Reinhardt, Prix Renaudot des lycéens 2014, est l'un des deux longs-métrages que présente l'actrice franco-belge à Cannes. Efira y joue non pas un mais deux rôles : ceux de deux soeurs jumelles, dont l'une tombe follement amoureuse d'un ami d'enfance, retrouvé par hasard, et joué par Melvil Poupaud (Son interview décalée).

"Flo", consacré à la navigatrice Florence Arthaud, fait des vagues

Le long métrage de Géraldine Danon, est présenté hors compétition ce vendredi au Cinéma de la plage. Un film attaqué par la famille de la sportive disparue en 2015. Les proches lui reprochent de la dépeindre sous un jour peu flatteur.

Ce 19 mai, "Pierre 1er" devenu "Flo" en bain de Cannes à quelques encablures du lieu où son ancienne propriétaire, Florence Arthaud, repose désormais : les iles de Lérins. • © Robert PIzzeli FTV

Bulletin météo du jour : la pluie

Et sinon dans le ciel au-dessus des étoiles, des stars... Encore de la pluie.

Et sinon, à Cannes ce vendredi 19 mai il pleuvait encore... • © Nicolas Debru FTV

Au programme de ce samedi : Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Brendan Fraser...

C'est l'un des films les plus attendus du 76e Festival de Cannes. Le réalisateur américain Martin Scorsese présentera son nouveau film "Killers of the Flower Moon". C'est la première fois depuis 1986 que le cinéaste présente un film au mythique festival international du 7e art.

La bande-annonce du dernier long-métrage de Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", a été mise en ligne.

Une projection hors compétition. Cela fait six ans que Martin Scorsese développe le film. Durée de ce film : 3h26 !