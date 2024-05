Festival de Cannes. Coppola vers une 3ᵉ Palme d'or avec "Megalopolis" ? Ce qu'il faut retenir de ce 16 mai sur la Croisette

Quinze ans que la Croisette attendait son retour. Francis Ford Coppola revient sur la Croisette ce jeudi 16 mai, pour présenter, en compétition, son nouveau film, "Megalopolis". On parle aussi d'Ukraine, de Corse ou de film posthume de Sophie Filières avec Agnès Jaoui. On rembobine ce jeudi sur la Croisette.

Des vétérans comme Richard Gere et Meryl Streep aux étoiles montantes Barry Keoghan et Anya Taylor-Joy : toutes les générations de stars ont rendez-vous au Festival de Cannes. Le preuve en images et en résumé de ce jeudi 16 mai.

La Croisette en mode Megalopolis

C'est sans doute le film le plus attendu du Festival de Cannes, 45 ans après sa Palme d'or pour Apocalypse Now, Francis Ford Coppola brigue un 3ᵉ trophée avec Megalopolis, film hors normes au parfum testamentaire qui a englouti une partie de sa fortune.

Ce long-métrage avec Adam Driver, est comme une oeuvre de science-fiction à l'ambition folle, film

testamentaire en gestation depuis 40 ans et qui a englouti une partie de la fortune du parrain du cinéma.

La musique du Parrain a retenti quand la légende d'Hollywood a pris la pose devant les photographes, au bras de sa petite fille Romy Mars, fille de la cinéaste Sofia Coppola.

Le réalisateur américain de 85 ans joue gros avec ce projet qui n'a toujours pas trouvé de distributeur aux États-Unis.

Les premières images du film :

Pour les chasseurs d'autographes, une journée chargée :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France 3 Côte d'Azur (@france3cotedazur)

Dans la compétition aussi

Après la présentation des deux premiers films en lice pour la Palme d'or, Diamant brut, d'Agathe Riedinger, et La jeune femme à l'aiguille, de Magnus von Horn, puis Megalopolis, la Britannique Andrea Arnold présente Bird.

Il s'agit d'un film aux dimensions sociales affirmées. À 12 ans, Bailey vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seul dans un squat au nord du Kent. Bug n’a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l’attention et de l’aventure ailleurs détaille le synopsis.

Le film posthume de Sophie Filières avec Agnès Jaoui

Ma vie, ma gueule, le film posthume de la réalisatrice Sophie Filières décédée en juillet 2023, raconte, entre tourment et légèreté, "l'histoire d'une femme qui essaye d'aller bien", a confié mercredi Agnès Jaoui qui l'incarne à l'écran.

Le film présenté en ouverture de la Quinzaine des cinéastes est en partie un autoportrait de Sophie Filières qui n'était pas malade lorsqu'elle l'a écrit mais très malade pendant le tournage, a expliqué sa fille, Agathe Bonitzer.

La réalisatrice est décédée à 58 ans.

Judith Godrèche et des femmes mains sur leur bouche, symbole du silence imposé aux victimes de violences sexuelles

Leurs mains devant leur bouche, symbole du silence imposé aux victimes de violences sexuelles. Ce jeudi matin, les actrices et figurantes de "Moi aussi", le court métrage réalisé par Judith Godrèche, l'actrice devenue réalisatrice, ont réalisé une photo symbolique sur les marches du Palais des festivals.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France 3 Côte d'Azur (@france3cotedazur)

L'Ukrainien Sergei Loznitsa et l'absurde de la guerre

La figure du cinéma ukrainien Sergei Loznitsa était de retour à Cannes ce jeudi, avec son documentaire Invasion, chronique "compassionnelle" de l'absurde, de la violence d'une Ukraine plongée dans la guerre depuis plus de deux ans.

Ce film à la dimension panoramique est une "ode à l'Ukraine", souligne le cinéaste qui explique l'avoir entamé dès février 2022 "par sentiment du devoir".

Ça coince

"J'ai mis 50 minutes pour entrer !" Côté professionnels accrédités, la rogne était au rendez-vous ce jeudi. Pour accéder au Palais des festivals, là où se déroulent le Marché du film, des projections, des conférences de presse, mais aussi là où de nombreux médias et partenaires ont leurs bureaux, il faut montrer patte blanche.

Badge au coup, pour des raisons de sécurité, les sacs sont fouillés, les valises de matériel aussi, les bouteilles jetées... Des règles dignes d'un aéroport, qui assurent la tranquillité du lieu, mais provoquent de longues files d'attendre à certaines heures...

De longues minutes d'attente devant le palais pour entrer ce jeudi • © Nicolas Debru FTV

"À son image": le portrait inédit d'une photographe pendant les années de plomb en Corse

Le réalisateur corse a porté à l'écran le roman de Jérôme Ferrari. Dans ce film présenté à la Quinzaine des cinéastes, on suit Antonia, une photographe corse qui travaille sans passion pour "Corse-Matin"

tout en cherchant sa place dans la vie de Pascal (Louis Starace), un indépendantiste engagé dans la lutte clandestine, et le sens de sa propre existence écourtée dans un accident de voiture.

France 3 Corse l'a rencontré.

Votre soirée à Cannes

De nombreuses soirées privées comme chaque jour sont organisées.

Pierre Garnier le gagnant de la Star Academy se produit par exemple ce jeudi 16 mai sur une célèbre plage privée. En passant sur la Croisette, il est toujours possible d'entendre les concerts sur les plages.. Avis aux amateurs !

Votre vendredi sur la Croisette

Ce vendredi, sont attendus en projection :

Trei kilometri pana la capatul lumii (trois kilomètres jusqu'à la fin du monde) d'Emanuel Parvu (montée de 15h)

Kinds of kindness de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, Jesse Plemons et Willem Dafoe à 18h.

Oh, Canada de Paul Schrader - Montée de 22h annoncée très glamour avec R ichard Gere , U ma Thurman et J acob Elordi .

À noter un invité de marque pour la séance de minuit : Nicolas Cage qui joue dans The Surfer de Lorcan Finnegan. Saviez-vous que l'acteur est le neveu de Francis Ford Coppola ? La boucle est bouclée pour aujourd'hui et pour demain.