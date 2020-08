Christian Estrosi répond à la polémique sur cette photo prise à Nice au départ du Tour de France

Durant la journée, les personnalités n'ont pas enlevé leur masque à aucun moment. Strictement aucun. Sauf pour manger. Le service de presse du maire de Nice

Christian Estrosi avec à sa droite sa femme Laura Tenoudji, la ministre de la jeunesse et des sports Roxana Maracineanu (à gauche), la Princesse Charlène de Monaco en jaune, le Prince Albert II de Monaco et le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer à droite au départ du Tour à Nice. • © Kenzo Tribouillard / AFP

Le public sur le bord de la route vers Aspremont ce samedi. • © Anne Le Hars FTV

Ce dimanche 30 août, alors que le Tour de France va s'élancer pour sa deuxième étape au départ de Nice, une photo fait réagir les internautes.On y voit sur un car-podium de restauration dans l'enceinte de l'événement sportif, un groupe de sept personnes : le Prince Albert de Monaco, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, le maire de Nice Christian Estrosi et sa femme, ainsi que d'autres invités.Un moment privé durant lequel, ils s'affichent sans masque sur le visage. Les internautes n'ont pas manqué de relever ce détail et de réagir :On peut lire dans les commentaires sur les réseaux sociaux : "Deux poids, deux mesures" - "Le virus a ordre de ne pas toucher certaines personnes..." - "Où sont les distances de sécurité ?"La réponse du service de presse de l'hôte de la Grande Boucle ne s'est pas fait attendre :"le cliché a été pris dans un espace privé de restauration, donc comme dans tous restaurant, pour manger et boire les gens enlèvent leur masque.Il y a quelques jours le maire de Nice répondait aussi à la polémique sur le maintien du Tour et devant l'ensemble des mesures sanitaires prises :"Le lieu où l'on est le plus protégé de la circulation du virus aujoud'hui, c'est dans l'organisation du Tour lui-même. On rêverait de ce protocole sanitaire pourl'administration globale du territoire."Sur l'itinéraire de la course qui sillonne tout le week-end la ville de Nice et son arrière-pays montagneux, un arrêté préfectoral impose le port du masqueaux spectateurs et interdit l'accès des cols aux véhicules.Les départ et arrivée se sont fait ce samedi en "quasi huis clos". Les cabinets du ministre et du prince de Monaco ont été contacté, sans réponse à cette heure.