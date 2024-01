DIRECT. Affaire Legay, 2e jour du procès : « Madame, c’est bien un journaliste qui vous a fait tomber ? », j’ai dit non

Ce vendredi 12 janvier est le deuxième et dernier jour du procès du commissaire Rabah Souchi. Le fonctionnaire est jugé à Lyon pour avoir ordonné une charge à l'origine de graves blessures d'une septuagénaire, Geneviève Legay, lors d'une manifestation de "gilets jaunes" en mars 2019.

Le procès du commissaire Souchi reprend ce vendredi 12 janvier à 9H30 au tribunal correctionnel de Lyon. Nous suivons les débats.

10h55 : Intervention de Rabah Souchi. Il décrit comment il a vécu la procédure judiciaire.

« Il m’était difficile d’être assis sur le même siège, dans le bureau du juge d’instruction, comme une personne susceptible d’aller aux assises. Je ne suis pas une racaille."

10h45 : Geneviève Legay est en larmes : "ce qui m’a beaucoup blessé c’est Macron. Qu’il dise qu’on doit être sage à mon âge, ça m’a beaucoup choqué !"

Elle explique les séquelles dont elle souffre : "Je suis plus du tout autonome, je vois mal, j’ai du ventre ma voiture." (...) Excusez-moi Monsieur Souchi mais quand je vois comment les gendarmes nous ont traitées, avec beaucoup de gentillesse, on est des citoyens, il faut comprendre la souffrance des gens et avoir un peu plus d’humanité. Ses filles Ludivine, Delphine et Virginie décrivent les difficultés à aller voir leur mère, les contrôles d’identité incessants qu'elles ont subis."

10h00 : Brève déposition spontanée de Geneviève Legay.

Elle raconte, avec le souffle court, cette matinée. Son arrivée, ses interviews, les slogans qu’elle entonnait pour « la liberté de manifester ». Elle explique pourquoi elle avait décidé de manifester :

"J’en avais marre qu’on perde les acquis des parents, des grands-parents et les nôtres… Je suis descendue pour revendiquer le droit de manifester."

Elle poursuit sur les nombreuses visites de policiers et de policières à l'hôpital.

"À 7h32, deux policiers se sont présentés dans ma chambre à l’hôpital, ils ne m’ont pas posé de question c’était une injonction : « Madame, c’est bien un journaliste qui vous a fait tomber ? » j’ai dit non, je ne pense pas. Quelque temps après arrivent deux autres policiers qui me demandent la même chose. Un moment après arrivent deux femmes policières, encore la même question. Si j’avais dit oui, il n’y avait pas de procès ! Voilà ce qu’on m’a dit."

Pour Geneviève Legay, le procès des violences policières

Madame Geneviève Legay, 77 ans, est invitée à témoigner ce vendredi avant les réquisitions et les plaidoiries. Hier, à son arrivée au palais de justice, la septuagénaire a souhaité que "justice soit faite" pour elle, mais "aussi pour toutes les victimes des violences policières".

Elle est arrivée à 9h30 entourée des militants qui la soutiennent. L'un d'entre eux brandit une affiche "Justice pour Geneviève", comme hier.

Lyon (Rhône), 12 janvier 2024 : Geneviève Legay arrive au tribunal correctionnel pour le 2ème jour de procès. • © FTV Michel Bernouin

Lors d'un rassemblement de "gilets jaunes" interdit à Nice le 23 mars 2019, la militante d'Attac a été violemment renversée par un policier lors d'une charge ordonnée par le commissaire divisionnaire Rabah Souchi. Les images de Geneviève Legay inanimée à terre avaient suscité des remous. Elle était alors âgée de 73 ans.

Rabah Souchi se défend

Affaire Legay : le commissaire a défendu sa "tactique" lors de ce premier jour d'audience . • © JEFF PACHOUD / AFP

Les débats se sont prolongés tard jeudi soir.

21h13 Témoignage d'un policier cité par la défense de Rabah Souchi, Me Liénard.

Le policier reprend le déroulement des faits ce jour-là : "Place Garibaldi, on a reçu l’ordre d’engager un groupe de manifestants. C’était bon enfant, pacifique. Vers 11h30 on a été remplacés par un escadron de gendarmerie mobile, nous nous sommes dirigés au milieu de la place, pour faire une vague de refoulement sur l’attroupement de Madame Legay. Instruction a été donnée d’inviter les gens à quitter les lieux. On se retrouve avec le commandant de la compagnie départementale d'intervention (CDI) Bastien et Souchi : « C’est pas comme ça qu’on fait une charge, vous la refaites, il faut les défoncer ».

"Je discute avec mes effectifs, vu le caractère pacifique je leur dis : pas question de charger. On arrive devant le Café de Turin. Ordre est donné de charger. Avec mes hommes on n’a touché personne. Tout s’est passé extrêmement vite, on n’a pas entendu les ordres du commandement. Pour moi c’était une vague de refoulement. Je considère que nous n’avons pas obéi à deux ordres illégitimes : effectuer des violences et de la part d’un commissaire qui ne commandait pas la force publique."

23h00 : suite du témoignage du policier

Ni lui ni sa section (au sein de la CDI) n'ont jamais été auditionnés dans le cadre de l'enquête. Alors qu'il dirigeait l'une des 3 sections de la CDI qui a participé à la charge au cours de laquelle Généviève Legay a été blessée.

"Dans les jours qui ont suivi, avec ma section on est allés voir le major Vouriot (celui qui a poussé Madame Legay) pour le soutenir, il nous a suppliés de ne rien faire."

Me Liénard prend la parole : "Vous lui en voulez au commissaire Souchi ?"

Au final, l'avocat du commissaire "charge" le major qui a poussé Geneviève Legay et ce chef de section de la même compagnie, cité par la défense mais qui torpille le commissaire.

La salle d'audience est sidérée par ce témoignage.

Une "tactique" pour disperser la foule

Lors du premier jour de son procès ce jeudi 11 janvier, le policier a fermement défendu sa "tactique", "la plus efficace" selon lui pour disperser la foule. Il a insisté sur le rôle de l'agent qui a bousculé la manifestante. "Elle est poussée individuellement par quelqu'un qui s'est détaché de l'action collective", a-t-il assuré.

Près de cinq ans plus tard, le commissaire niçois Rabah Souchi, 54 ans, répond, en tant que "chef tactique" du dispositif sécuritaire, de "complicité de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique". Il risque cinq ans de prison.