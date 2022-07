DIRECT. Attentat de Nice du 14 juillet 2016 : suivez la cérémonie d'hommage aux victimes

L'hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice est en cours sur la promenade des Anglais, à Nice. Suivez la cérémonie en direct avec nous.

"Nous n'oublierons pas cette date gravée à jamais dans nos mémoires" : Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, rend hommage aux pompiers et aux forces de l'ordre.

"Cette émotion est sans doute ce qui restera de plus fort et de plus important. Six ans plus tard mais est-ce que les jours comptent, les mois comptent quand nous regardons cette Méditerranée, ce ciel bleu d'azur face à l'éternité qui nous contemple ? Il fallait prendre le temps nécessaire", Christian Estrosi, maire de Nice

Christian Estrosi s'adresse aux familles des victimes de l'attentat de Nice, le jeudi 14 juillet. • © Dominique Malige / FTV

"Je m'étais fait une raison, je ne retrouverais plus la promenade que j'avais connue, celle qui était si belle et accueillante autrefois me repoussait maintenant. Comment ce lieu devenu le tombeau de tant d'innocence pouvait redevenir un lieu de vacances ? Pour redevenir elle-même, ma ville toute entière avait besoin d'une nouvelle renaissance. Nice appelait une œuvre sculptée par la nécessité de retrouver la vie sans pour autant nier la mort", Anne Murris, de l'association Mémorial des Anges

J'aime à penser que nos anges envolés nous ont guidé le jour où nous avons choisi cette sculpture Hager Ben Aouissi

"La résilience n'est pas une science exacte, chacun à sa propre définition, avec ce que nous avons vécu ma fille et moi je pense que la résilience est la capacité de se reconstruire positivement. [...] Le chemin est long et ce qui nous permet de tenir c'est l'espoir. Il est essentiel de leur donner un espoir à travers l'association Une voie des enfants que je représente. Ces enfants qui pour certains ont fait des tentatives de suicide à cause de l'horreur qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Je garde espoir que nos enfants se reconstruiront" Hager Ben Aouissi, présidente de l'association Une voie des enfants

"On est encore émus, touchés. On a besoin d'être là en soutien aux familles, on veut montrer qu'on n'a pas peur des terroristes" : les Niçois sont venus sur la promenade des Anglais assister de loin à la cérémonie qui commence avec 15 minutes de retard à cause du vol d'Eric Dupond-Moretti qui a été retardé.

L'œuvre de Jean-Marie Fondacaro "l'ange de la baie" vient d'être dévoilée au public sur l'interprétation à la harpe de "Fuir le bonheur" par Scarlett Khoury. Six coups de canon sont tirés pour symboliser les six années écoulées depuis l'attentat.

C'était il y a six ans. Le 14 juillet 2016, à 22h32, un camion percutait la foule venue admirer le feu d'artifice sur la promenade des Anglais, à Nice. 86 personnes sont décédées ce jour-là, et des centaines d'autres ont été blessées.

Pour leur rendre hommage, la ville de Nice a organisé une cérémonie réunissant les familles des victimes, Christian Estrosi, maire (LR) de Nice, Eric Dupond-Moretti, garde des sceaux ainsi que d'autres élus et invités.

A 15h35, "L'ange de la baie", une sculpture réalisée par l'artiste niçois Jean-Marie Fondacaro en hommage aux victimes de l'attentat, sera enfin dévoilé. L'œuvre a été installée sur la promenade des Anglais pendant la nuit du 12 juillet mais est recouverte d'un drap blanc depuis.

Ce sont les enfants des associations de victimes et de La Ciamada Nissarda qui dévoileront la sculpture, sur l'interprétation à la harpe de "Fuir le bonheur" par Scarlett Khoury.

A partir de 15h40, différents textes seront lus par les associations de victimes à savoir Une voie des enfants, Life for Nice, Mémorial des Anges et la Promenade des Anges.

A 16h, l'hymne international des victimes du terrorisme sera interprété par Vera Novakova et Jan Szakal de l'Orchestre Philarmonique de Nice.

A 16h05, Christian Estrosi, maire de Nice, et Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice prononceront leurs discours

A 16h25, les noms des victimes seront lus et les bougies allumées. S'en suivra une minute de silence.

Les bougies seront allumées en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, vers 16h25. • © Dominique Malige / FTV



La Marseillaise sera ensuite interprétée par le Chœur de l'Opéra de Nice.

A 16h35, des roses blanches seront déposées par les familles, accompagnées par Christian Estrosi et Eric Dupond-Moretti, ce qui clôturera la cérémonie.