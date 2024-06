Flamme olympique dans les Alpes-Maritimes. "j'ai des frissons", les images incroyables de l'arrivée sous l'eau avec Alice Modolo

La flamme olympique dans les Alpes-Maritimes est de retour dans l'Hexagone. Une arrivée insolite car venue des profondeurs. L'apnéiste Alice Modolo est allée la chercher à une quarantaine de mètres sous l'eau de la Méditerranée, dans la rade de Villefranche-sur-Mer !

Un moment unique. Ce 34ᵉ relais a débuté sous l'eau avant d'émerger et d'embarquer sur un pointu à Villefranche-sur-Mer. Après un passage par Tahiti et un voyage en bateau vers la Guadeloupe puis la Martinique, îles des Antilles, la flamme a plongé :

Si le moment est exceptionnel, il faut savoir qu'il n'est pas unique ni le premier moment immergé pour la flamme.

La flamme est déjà allée sous l'eau. Elle a en effet déjà pris un bon bain lors des Jeux olympiques de l'an 2000 en Australie. Elle avait alors longé la barrière de corail pour rejoindre Sydney. Un voyage sous-marin de 2 minutes et 40 secondes dans la Grande barrière de Corail, non loin de Cairns. Un système de torche brûlant à 2 000 degrés avait maintenu la flamme vivace et l'avait rendue visible sous l'eau.

Elle était alimentée par une solution chimique qui a nécessité neuf mois de recherches. C'est la biologiste Craig Ducan qui était la relayeuse sur ce moment historique.

Nouveau moment immersif en 2014, aux JO de Sotchi en Russie, elle évoluait alors dans les eaux glaciales du lac Baïkal.

Dans les deux cas, des solutions chimiques innovantes avaient permis une combustion, ou l'illusion d'une combustion, sous l'eau. Mais cette option n'a pas été retenue ce mardi, essentiellement pour des raisons de sécurité pour l'apnéiste.

Avec une torche et une flamme classiques, elle est montée sur la proue d'un pointu, ce petit bateau traditionnel de Méditerranée :

"Quel honneur et quelle fierté "

L'apnéiste Alice Modolo est originaire d'Auvergne. Elle était très émue à la fin de ce moment historique : "quel honneur et quelle fierté de représenter l'apnée, notre sport n'est pas aux JO donc c'est un premier pas. Cette plongée s'est passée en douceur, elle était unique. Historique de faire cela à Villefranche, La Mecque de l'apnée."

Chirurgien-dentiste auvergnate qui a tout quitté pour s'installer sur la Côte d'Azur et se consacrer à l'apnée :

C'est vraiment unique. Jamais je n'aurais pu imaginer... Il y a cinq ans, j'étais chirurgien-dentiste. J'ai les frissons en vous disant ça parce que... waouh ! Alice Modolo

Il aura fallu huit mois de travail pour des équipes azuréennes pour assurer cette performance d'une minute.

La championne, sacrée vice-championne du monde d’apnée au Honduras l’été dernier en plongeant à 100 mètres en mono palme poids constant est devenue la première Française à atteindre une telle profondeur.

Elle est depuis ce mardi 18 juin, la première française a avoir nagé avec une flamme sous l'eau !