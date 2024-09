EN IMAGES. Les Alpes-Maritimes en vigilance jaune orages et pluie-inondation : des dégâts à Cannes

Météo France a placé les départements des Alpes-Maritimes et du Var en vigilance jaune orage et pluie inondation ce lundi 23 septembre. L'épisode devrait durer jusqu'à la fin de la matinée selon les prévisions. Le secteur Cannes, Antibes a été particulière touché.

Météo France a placé ce lundi 23 septembre les départements des Alpes-Maritimes et du Var en vigilance jaune pluie-inondation mais aussi orages.

Ces deux vigilances devraient être maintenues jusqu'à la fin de la matinée."Les pluies attendues sur les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes sont plus isolées, mais peuvent être intenses", a prévenu Météo France.

La situation devrait s’améliorer progressivement

Pour dimanche 22 septembre 2024 :

🟠 1 département en Vigilance orange



Les averses orageuses et les précipitations "pourraient localement stagner, entraînant une augmentation significative des cumuls de pluie", indique Météo Côte d'Azur sur sa page Facebook. Des précipitations de 20 à 40 mm peuvent être attendues en peu de temps avec des pointes pouvant atteindre 50 à 70mm. Météo Côte d'Azur précise également que localement ces cumuls pourront atteindre les 80 à 100mm.

La carte en temps réel :

Cannes particulièrement touchée

La ville de Cannes a été particulièrement touchée par ces intempéries. Plusieurs internautes ont pris des vidéos impressionnantes de ces averses orageuses. Un torrent important a emporté poubelles et voitures.

Dans la ruelle du Suquet, l'eau dévalait les escaliers en cascade.

La ville de Cannes a annoncé la fermeture de plusieurs secteurs à la circulation à cause "de forts ruissellements et des conditions de circulation très difficiles". Il s'agit de la rue de Mimont, du secteur Commandant Maria et du bas de l'avenue du Maréchal Gallieni.

Les pompiers sont intervenus à Cannes plus particulièrement au niveau du boulevard de la République à cause de forts ruissellements et de mauvaises conditions de circulation. Les pompiers précisent que plusieurs véhicules ont été bloqués par des inondations, une mise en sécurité est en cours. La rue de la République devrait fermer temporairement.

La ville de Cannes annonce avoir fermé des points bas, "par mesure de sécurité et activé les pompes dans les secteurs sensibles". Une vigilance particulière est maintenue sur les rues de Cannes, Mistral et l’avenue Picaud à La Bocca, le boulevard Paillassou et le Riou, ainsi que le quartier République. Des sms ont également été envoyé par la ville pour inviter les habitants à la vigilance et la prudence.

La mairie de Cannes a annoncé "demander des explications à la Préfecture des Alpes-Maritimes et à Météo-France", concernant la prévision de ce phénomène et la vigilance.

Plusieurs axes ralentis

Plusieurs axes ont aussi été ralentis. Sur l’A8, dans le sens Italie / France, un bouchon de 12 km s'est formé entre la sortie de Villeneuve-Loubet et la sortie vers Mougins.





C'est aussi le cas dans l'autre sens, où il y a un bouchon de 17 km, entre la sortie Les Adrets et la sortie Antibes Ouest. En raison des intempéries, la circulation dans le passage de la Siesta à Antibes, pour les routes RD 6007 / RD6098 a été coupée dans le sens Antibes / Biot, dès 9h10.

De Cannes en arrivant sur Vallauris ce 23 septembre vers 9H. • © Jacqueline Pozzi FTV

Elle a été rétablie à 9h50 dans les deux sens. Ces précipitations devraient s'atténuer en fin de matinée avant de se déplacer vers l'Italie.