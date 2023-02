Nice accueillera la conférence des Nations-Unies sur les océans en 2025

Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 10 février que la troisième conférence des Nations Unies qui se déroulera en 2025 aura lieu à Nice. L'objectif est d'arriver à un accord pour protéger les océans.

En 2025, Nice accueillera la Conférence des Nations Unies sur les océans. L'annonce a été faite par le président de la République sur les réseaux sociaux ce vendredi 10 février en fin d'après-midi.

Le maire de Nice Christian Estrosi a remercié Emmanuel Macron sur Twitter : "Merci au Président @EmmanuelMacron pour son engagement et sa confiance. Le choix de Nice pour accueillir la Conférence des Nations Unies sur les Océans 2025 est une magnifique reconnaissance de notre mobilisation pour bâtir la capitale verte et bleue de la Méditerranée".

Dans un communiqué, Christian Estrosi a réagi à cette annonce :

C’est la juste reconnaissance de l’engagement de Nice pour la préservation des milieux marins. (...) Le choix du Président de la République de retenir Nice comme ville hôte de ce sommet international vient également, quelques mois après son entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO, attester de la capacité de notre ville à préparer et à accueillir les plus grands évènements internationaux au service du rayonnement de la France. Christian Estrosi

Cette conférence sera organisée par la France et le Costa Rica, a précisé Emmanuel Macron. La première conférence de l'ONU pour les océans s'était tenue à New York en 2017 et la deuxième à Lisbonne en 2022.

Cette annonce n'est pas une surprise. Lors du Salon des Maires, qui a eu lieu en novembre dernier, nos confrères de Var-Matin avaient rapporté avoir entendu le Président Emmanuel Macron promettre à Christian Estrosi que sa ville aurait le droit à "deux grands rendez-vous internationaux, de l’envergure d’une Cop ou d’un G20, sur une durée d’un mois".

Ce n'est pas la première fois que Nice accueillera un tel événement. Du 7 au 10 décembre 2000, Nice avait accueilli un sommet européen qui avait abouti sur le Traité de Nice. Ce traité a permis de faire évoluer le système institutionnel de l'Union Européenne dans la perspective d'un élargissement à 28 États membres.

Plus récemment, un peu plus à l'Ouest sur la Côte d'Azur, Cannes a été la ville d'accueil du G20 en 2011.

Plus de douze ans plus tard, il était temps que la Côte d'Azur soit replacée sur la carte des lieux de décisions.

Nice et les événements sportifs

En revanche, Nice est davantage habituée à accueillir des événements sportifs de grande ampleur. Christian Estrosi a annoncé en janvier que la phase finale de la compétition de triathlon Ironman se déroulera à Nice pour les 4 années à venir.

En outre, le 30 novembre, la ville a été choisie pour accueillir l'arrivée du Tour de France 2024. La compétition se déroulera du 29 juin au 21 juillet 2024 et - une fois n'est pas coutume - terminera sa course non pas sur les Champs-Élysées mais sur la Promenade des Anglais.

Pourquoi déroger à la tradition ? La fameuse allée parisienne sera occupée par les Jeux Olympiques 2024.

La ville avait déjà accueilli la première étape du Tour de France en 2020.