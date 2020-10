Le SDF niçois Jojo donne toutes ses économies aux sinistrés de la tempête Alex, la mairie lui propose un travail

Il dort sur les marches du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Et il gagne un peu d'argent en vendant le journal de l'association de réinsertion "Solidarité 06". Solidaire des sinistrés des vallées, il leur a offert ses économies. Le début d'une nouvelle vie pour lui.

150 euros au total en petites pièces

J'ai essayé de le dissuader de donner ses économies, il a tellement peu pour vivre ! Il a insisté. Il voulait vraiment aider les sinistrés. Tania Jakik, Solidarité 06

L’histoire de Jojo me touche et cette solidarité exceptionnelle dont il fait preuve me touche encore plus . Avec @cestrosi nous souhaitons lui tendre la main en lui proposant un emploi à la @VilledeNice pic.twitter.com/hXsfiAs7Pp — Pierre-Paul Léonelli (@PPLeonelli) October 13, 2020

Jojo est SDF, il a donné ses économies aux sinistrés des vallées. Emue par ce geste, la mairie de Nice lui a proposé un emploi. Il est sur les marches du MAMAC, avec Tania Jakic, présidente de " Solidarité 06" • © Dylan Meiffret / MAX PPP

Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de gens formidables dans la rue, on ne le sait pas assez et des solutions existent, la preuve ! Tania Jakic, Solidarité 06

"Sans abri 06", c'est un mensuel niçois édité depuis décembre 2019 par l'association " Solidarité 06 ".Les 10 000 exemplaires sont distribués par des SDF. Ils l'achètent au prix symbolique de 0,01 € pour les revendre aux passants au prix de 2 € et le bénéfice est pour eux. Tania Jakic est la présidente de l' association La vente de ces 24 pages, c'est une réinsertion, une resociabilisation, mieux que la manche . C'est leur rendre une visibilité car les sans-abri sont "invisibles".Jojo, 52 ans, est l'un d'eux. Sa maison ? Il n'en a pas, il dort sur les marches du musée d'art moderne et d'art contemporain . Et après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, après le drame vécu par des sinistrés qui ont tout perdu parfois même la vie, il a voulu apporter sa contribution en donnant ses économies, 150 euros au total en petites pièces. Tania connaît bien Jojo.Elle avait fait un article sur lui dans le magazine, et plus récemment un petit film sur ce don magnifique.Ce Roumain, orphelin élevé dans des foyers est arrivé en France en 2017, il est très attaché à son hygiène, se lave à la fontaine, se fait comprendre en français et rencontre régulièrement les membres de l'association qui organise des maraudes.L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais il a été relayé par les médias. France Bleu Azur a diffusé son témoignage.L' adjoint de la ville de Nice délégué à la Propreté, Pierre-Paul Leonelli a été ému, et il a décidé de l'aider en lui proposant un travail dans son service."Jojo était en larmes quand je lui ai annoncé la nouvelle", explique Tania. "Je suis super contente, cela a ouvert plein de portes, une association lui propose même un appartement !""Il n'y croyait pas, c'était un moment très émouvant. Il était incrédule car les gens de la rue perdent espoir que quelque chose de bien se passe pour eux !"Tania nous explique que le rêve de Jojo est d'avoir un travail, un toit et une femme "honnête". Reste donc ce dernier voeu à réaliser.Le journaliste Nicolas Mérou, de France Bleu Azur, exprime lui aussi son bonheur d'avoir contribué à améliorer sa vie :Tania rappelle que tout est compliqué dans la vie des sans abri. Les papiers de Jojo ont été volés et refaire un passeport à l'étranger est terriblement difficile.Elle invite donc les passants à regarder ces "invisibles" sur lesquels elle met un coup de projecteur, dans son magazine.