VIDEO. Nice, la communauté d'Ukraine fête l'indépendance 6 mois après le début de la guerre

La communauté ukrainienne de Nice a défilé ce mercredi sur la Promenade des Anglais à l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance de son pays. Le 24 août, est le jour de la fête nationale et les six mois de la guerre.

Sur la Promenade des Anglais comme depuis le début du conflit. La communauté ukrainienne de Nice a défilé. Mais si ces rassemblements ont déjà eu lieu depuis le début du conflit, celui de ce 24 août avait un tout autre sens. Et symbole.

A l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance du pays, cette célébration était "d'autant plus importante" qu'elle est interdite à Kiev, six mois jour pour jour après l'invasion par la Russie.

C'est d'autant plus important de célébrer cette fête que cette année, on ne fait pas de rassemblements en Ukraine car on a peur des bombardements, Irina Bourdelles, une résidente ukrainienne qui anime l'Association franco-ukrainienne Côte d'Azur (Afuca).

A Nice, 350 personnes, selon la police, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, ont marché pendant plus d'une heure, rassemblés derrière une immense banderole de 15 mètres de long aux couleurs de leur pays, bleu et jaune.

Ce Jour de l'indépendance intervient dans un contexte de forte tension, l'Ukraine redoutant de possibles "provocations russes répugnantes". Les autorités de Kiev ont interdit tout rassemblement public dans la capitale, et dans le nord-est le gouverneur de la région de Kharkiv a ordonné un couvre-feu de mardi soir à jeudi matin.

Selon les derniers chiffres communiqués à l'AFP par Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le département des Alpes-Maritimes accueillait au 23 août quelque 9.000 réfugiés ukrainiens, pour un total national dépassant désormais les 100.000 personnes six mois après le début du conflit.

Avec AFP