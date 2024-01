"Youcef Atal va réintégrer l’effectif car il est un joueur sous contrat avec l’OGC Nice" annonce Francesco Farioli

La conférence de presse de l'OGC Nice ce jeudi 4 janvier était très attendue. Au lendemain de la condamnation de Youcef Atal, footballeur international algérien de l'OGC Nice pour avoir partagé une vidéo appelant à "un jour noir sur les juifs", les micros étaient tendus pour entendre une réaction du club.

Youcef Atal a été condamné ce mercredi à huit mois de prison avec sursis et à 45.000 euros d'amende

pour avoir partagé une vidéo appelant à "un jour noir sur les juifs", sur fond de conflit entre Israël et le Hamas.

Convoqué au sein de l'équipe nationale des "Fennecs" en vue de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui débute la semaine prochaine en Côte d'Ivoire, le joueur de 27 ans était absent au délibéré, comme son avocat.

Son nom était sur toutes les lèvres ce jeudi lors de la conférence d'avant match au siège. Les Aiglons seront en 32ᵉ de finale de Coupe de France face à Auxerre, ce samedi à 20h45.

L'OGC Nice de Francesco Farioli fait ce week-end son entrée en lice en Coupe de France. L'AJA est actuellement deuxième et possède une belle attaque, alors face aux absents du Gym pour blessures, suspensions et Coupe d'Afrique des Nations... Le pari n'est pas gagné.

Diop, Bouanani, Thuram et Baldé sont en phase de réathlétisation et donc indisponibles pour samedi. On espère en récupérer certains d'entre eux la semaine prochaine : Thuram et Bouanani sont les plus proches d'un retour.