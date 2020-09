Bouches-du-Rhône : "sur les 70 lits en réanimation dédiés au Covid-19, il en reste seulement trois"

Dominique Rossi et Hervé Chambost, deux professeurs de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, tirent la sonnette d'alarme sur le nombre de lits en réanimation dédié au Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône. Malgré la tension, les hôpitaux du département ont la capacité d'en ouvrir plus.

Illustration : les lits en réanimation sont de plus en plus pris. • © Alexandre MARCHI / MAXPPP

Tension majeure depuis 24h sur les lits de reas dans les BDRhone.😨😥.Préservez nos capacités hospitalières 🙏en appliquant les mesures barrières . HELP !! Nous avons besoin de vous pour contenir la vague . @aphm_actu est sur le pont 24/24 avec les établissements de soin @ARSPaca https://t.co/JSU26ykBTu — Dominique Rossi (@PrDRossi) September 6, 2020

Le professeur Chambost s'alarme

Chaque jour, il y a de plus en plus de personnes hospitalisées et en réanimation dans les Bouches-du-Rhône.Au 6 septembre, sur les 70 lits en réanimation dédiés au Covid-19 dans le département, 67 sont occupés."Il n'y a pas de pandémie, mais ça augmente. Nous devons sensibiliser les gens, arrêter de déconner. La pression monte, il faut être vigilant", indique le professeur Dominique Rossi.Ce dernier, très actif sur les réseaux sociaux, interpelle les internautes."Nous avons besoin de vous pour contenir la vague", écrit le chef de service de l'hôpital Nord sur les réseaux.Le directeur médical de crise aux hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM) Hervé Chambost s'alarme également de la situation."Les personnes à risque présentent de nouveau des formes graves et se retrouvent actuellement en réanimation", explique Hervé Chambost.

Le professeur invite les habitants des Bouches-du-Rhône à "éviter les évènements festifs où les mesures barrières ne peuvent pas être respectées".

Capacité d'en ouvrir plus

Dernier bilan de l'ARS

🔴#Covid19 Point de situation du 01/09 en #Paca

Depuis le début de l'épidémie

▶35 286 personnes positives (+7 966)

▶993 personnes décédées

▶6 410 retours à domicile

Actuellement

▶396 personnes hospitalisées (+61)

▶49 personnes en réanimation (+9)https://t.co/YJKUjoQLGV pic.twitter.com/kgi1pamfKn — ARS Paca (@ARSPaca) September 1, 2020

Même si les hôpitaux du département ayant des lits de réanimation Covid-19 (La Timone, Hôpital Nord, Martigues, Aubagne...) accueillent de plus en plus de malades, ils sont loin d'être saturés."Nous avons la capacité d'en ouvrir plus. Nous nous adapterons à la situation", insiste le professeur Rossi.Pour le moment, l'AP-HM n'a pas prévu d'ouvrir de nouveaux lits en réanimation dédié au Covid-19.Lors de son dernier point de situation le 1er septembre, l'Agence régionale de Santé (ARS PACA) faisait état de 396 personnes hospitalisées, plus 61 par rapport à la semaine d'avant.49 personnes étaient en réanimation, soit 9 de plus que la semaine d'avant.Depuis le début de l'épidémie en Paca, 993 personnes hospitalisées sont décédées.