Crise à l'OM : pourquoi Pablo Longoria a choisi de rester président du club

Vendredi soir lors d'une conférence de presse, Pablo Longoria a dévoilé les raisons qui le pousse à garder sa fonction de président de l'Olympique de Marseille. Il fait ainsi taire les rumeurs sur son possible départ, qui circulent depuis le début de la crise avec les clubs de supporters.

"J'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille". Pablo Longoria tente-t-il de mettre fin à la mauvaise telenovela de l'OM ? Cinq jours après la réunion très tendue entre le club et les groupes supporters, le départ de l'entraîneur Marcellino, et les passes d'armes médiatiques, le président a tenu vendredi une conférence de presse à la Commanderie.

Il n'est plus question de démission, France 3 Provence-Alpes vous expose les raisons qui ont poussé Pablo Longoria à rester en poste.

Parce qu'il est soutenu par les supporters (mais pas tous)

#LongoriaResteÀLOM. Voici ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une pétition, qui compte aujourd'hui plus de 50.000 signatures.

"Pablo Longoria est bien plus qu'un simple président de football. Il incarne la passion, la vision et l'engagement nécessaires pour ramener l'OM à sa gloire d'antan", peut-on y lire, assurant le président d'un "soutien indéfectible". La pétition revient sur les accomplissements de Longoria : stratégie, stabilité, respect des supporters, et progression sur le terrain.

"Touché par cet élan de soutien populaire, et ces marques d'affection", Pablo Longoria admet qu'il a vécu "des journées compliquées, avec beaucoup d'émotion". Une manifestation de soutien rassemblant une centaine de personnes a même été organisée samedi matin à la Commanderie.

Des jolis mots, qui ne font pas pour autant oublier le communiqué piquant des groupes de supporters. Signé par les Fanatics, MTP, les Souths Winners de Rachid Zeroual, Les Amis de l'OM, les Dodger's, et l'Handi Club OM, le communiqué réfute toute "menace de mort" ou "menace de violences" à l'encontre des dirigeants du club, mais revient aussi sur "le jeu déplorable de l'OM, et les choix stratégiques discutables de la Présidence".

Parce qu'il a reçu "des témoignages de confiance des acteurs économiques, politiques et institutionnels"

Le premier de ses acteurs, c'est bien évidemment Frank McCourt. Le propriétaire de l'OM, dans un communiqué de presse publié jeudi, a affirmé soutenir "fermement" Pablo Longoria : "Soutenir le Directoire, le personnel et les joueurs de l'OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d'une atmosphère saine, propice à la victoire".

Et les messages d'affection s'ensuivent sur les réseaux sociaux. Renaud Muselier, Président de la Région parle de "déshonneur pour Marseille", dans le cas où les dirigeants venaient à quitter la ville.

"Tous ces soutiens me font chaud au cœur, et me montrent, comme quand je suis arrivé, tout l’amour et la passion qu’il y a autour de l’OM et de cette ville", conclut le président.

Parce qu'il a une clause dans son contrat pour éviter un départ anticipé

Des soutiens, des marques d'affection, de confiance, qui "redonnent de l'énergie" au président, pour "poursuivre sa mission". À moins que ce soit aussi une petite ligne en astérisque dans son contrat. Le journal L'Equipe relate en effet que Pablo Longoria est tenu par une clause, qui avait été négociée par Franck McCourt lors de la signature de son contrat en 2021. Une clause qui prémunit le club "d'un départ rapide ou imprévu", sous peine pour Pablo Longoria, de "rétrocéder plusieurs mois de salaire" à l'actionnaire.

Cette petite ligne, d'après L'Equipe, n'aurait pas été renégociée depuis, même si le journal précise que "la recherche d'un successeur à Longoria aurait débuté, timidement".

Parce qu'il veut "mettre fin à des modes de comportement"

Pablo Longoria reboosté, et déterminé à "porter plainte". Mais contre qui ? Rachid Zeroual ? Les South Winners ? Tous les groupes de supporters ? Rachid Zeroual lui-même s'interroge avec, pour rester poli, véhémence : "Il brasse du vent, il brasse du vent. Il a dit qu’il portait plainte contre qui, contre quoi ? Rien. Moi aussi, je vais porter plainte", déclare-t-il à La Provence.

Pablo Longoria de son côté indique ne pas vouloir revenir sur les évènements "inadmissibles" survenus lundi dernier, mais entend "mettre fin à des modes de comportement, afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l’avenir".

Est-ce la fin de la crise ? Une fois la communion marseillaise autour de la visite du pape passée, une nouvelle saison du feuilleton pourrait être lancée, entre dirigeants et supporters.