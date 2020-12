Direct. Démission de Michèle Rubirola : le sénateur RN Stéphane Ravier demande un retour aux urnes

Un mandat éclair pour Michèle Rubirola. La maire de Marseille, élue en juille, va annoncer sa démission lors d'une réunion de crise du Printemps marseillais organisée mardi 15 décembre à la mairie centrale de Marseille. Selon les informations de franceinfo, elle devrait proposer une inversion des rôles : son premier adjoint, Benoît Payan, prendrait alors sa place, et elle deviendrait première adjointe. Suivez toutes les infos et réactions en direct sur France 3.

>> Cliquez ici pour mettre à jour cet article et accéder aux dernières informations

14h50 : "C'est une élection est est volée aux Marseillais", commente la député LREM Claire Pitollat sur BFMTV qui dénonce un "hold-up". "La gauche s'est associée à l'extrême gauche dans un calcul électoral. (...) Il faut repasser par les urnes."

14h36 : "Arrêtons de penser qu’il y a des magouilles", déclare le député écolo François-Michel Lambert sur BFMTV. "Michèle Rubirola incarne cet esprit commun du Printemps marseillais. (...) C’était ça son idée, le collectif. Sa personne n’est pas importante. Elle a d’autres valeurs. (…) C'est quelqu'un qui a le sens de donner pour les autres. Elle est dans un situation personnelle difficile et je pense qu’elle pense à elle en soutenant le collectif du Printemps marseillais".

14h30 : Stéphane Ravier sur BFMTV : "Il n'a jamais été question que Mme Rubirola soit maire. C'est un arrangement, c'est le plan qui était prévu, on a menti aux Marseillais."

14h28 : "Présentez un projet radicalement démocratique et Sophie Camard pour le porter".

Je m'adresse à @SophieCamard , aux élus citoyens & aux démocrates qui se sont hissés au CM Ns réclamons que l'esprit citoyen de #Marseille qui a porté #rubirola à la Mairie soit respecté Présentez un projet radicalement démocratique et Sophie pr le porter Nous serons avec vous.

13h55 : "Marseille ne cessera jamais de nous étonner", réagit "Le Doc", sur Twitter.

13h50 : "La démission de Michèle Rubirola si elle est confirmée est un déni de démocratie", réagit la députée LREM Claire Pitollat sur Twitter.

🔴La démission de @MicheleRubirola si elle est confirmée est un déni de démocratie.



Les Marseillaises et les Marseillais avaient fait un choix, et il n'est plus respecté. pic.twitter.com/rbYiqHIM2Z