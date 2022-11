Grand port maritime de Marseille : Christophe Castaner est élu président du conseil de surveillance

Sans suspens et sans surprise, Christophe Castaner a été élu ce vendredi matin président du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille. Son nom circulait depuis plusieurs semaines. Les organisations syndicales du port avaient annoncé leurs réserves sur cette nomination et souhaitent être reçues rapidement par la nouvelle direction.

Il était sans mandat depuis son échec aux législatives dans son fief des Alpes-de-Haute-Provence. Christophe Castaner a débarqué à Marseille au conseil de surveillance du Grand Port Maritime. L'arrêté, signé le 8 novembre dernier par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été publié ce mardi au Journal Officiel.

Une élection jouée d'avance

Le poste n'est pas rémunéré, mais est stratégique pour ce fidèle d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Intérieur est notamment pressenti pour assurer la présidence du GPMM, vacante depuis 2020.

Ce vendredi matin, Christophe Castaner a été élu président du conseil de surveillance.

L'annonce de l'arrivée de Christophe Castaner avait provoqué des remous au sein du port de Marseille. La CGT avait déposé un avis de grève fin septembre.

"Cette annonce nous interroge et nous inquiète tout sur la forme que sur le fond", peut-on lire dans un communiqué. "L'annonce d'une possible arrivée de monsieur Castaner sonne le glas d'une dynamique économique ainsi que d'une stabilité sociale".

"Le Grand port n'est pas le réceptacle de ministres ou d'élus déchus de leurs mandats, avides de reconnaissance ou à la recherche de tremplin politique."

Pour le syndicat, cette annonce serait la volonté affichée de "l'oppression et la répression".

Une élection contestée par les défenseurs de la mer

Ce vendredi matin, les militants du collectif Stop Croisières, avec Extinction Rebellion Marseille et ANV-Cop21 Bouches-du-Rhône, ont perturbé la tenue du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de Marseille dans lequel Messieurs Castaner et Richard ont été nommés. Les militants sont montés sur le toit du bâtiment pour y déployer des banderoles.

Deux autres personnalités ont été nommées. Laurence Borie-Bancel, directrice de la Compagnie Nationale du Rhône et Stéphane Richard, ancien patron de Orange.

Ce dernier avait quitté ses fonction à la tête du géant des télécommunication suite à sa condamnation dans l'affaire de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Le 21 novembre 2021, la Cour d'appel l'a condamné à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende.

Le nom de Christophe Castaner a également été cité pour la direction du tunnel du Mont-Blanc.

Le poste de président du conseil de surveillance est resté vacant depuis le décès de Jean-Marc Forneri, en décembre 2020.

Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques du port et exerce le contrôle de sa gestion. Il compte 18 membres.