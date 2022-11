Marseille : Christophe Castaner nommé au conseil de surveillance du port

L'ancien ministre de l'intérieur n'avait plus aucune fonction. Il est désormais pressenti pour assurer la présidence du Grand Port Maritime de Marseille.

Il était sans mandat depuis son échec aux législatives dans son fief des Alpes-de-Haute-Provence. Christophe Castaner débarque à Marseille au conseil de surveillance du Grand Port Maritime. L'arrêté, signé le 8 novembre par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été publié ce mardi au Journal Officiel.

Le poste n'est pas rémunéré, mais est stratégique pour ce fidèle d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Intérieur est notamment pressenti pour assurer la présidence du GPMM, vancante depuis 2020.

Le choix revient à l'ensemble du conseil de surveillance. L'élection aura lieu le 25 novembre prochain.

L'annonce de l'arrivée prochaine de Christophe Castaner avait provoqué des remous au sein du port de Marseille. La CGT avait déposé un avis de grève pour fin septembre.

"Le Grand port n'est pas le réceptacle de ministres ou d'élus déchus de leurs mandats, avides de reconnaissance ou à la recherche de tremplin politique."

Deux autres personnalités ont été nommées. Laurence Borie-Bancel, directrice de la Compagnie Nationale du Rhône et Stéphane Richard, ancien patron de Orange.

Ce dernier avait quitté ses fonction à la tête du géant des télécommunication suite à sa condamnation dans l'affaire de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Le 21 novembre 2021, la Cour d'appel l'a condamné à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende.

Le nom de Christophe Castaner a également été cité pour la direction du tunnel du Mont-Blanc.