Jul et Bande organisée 2 : l'album attendu sortira le 4 octobre, le clip a déjà enregistré 9 millions de vues sur YouTube

L'icône du rap marseillais, Jul, dévoile un projet colossal avec de nombreuses collaborations. Un album "100 % Marseille", porté par la fierté locale et les couleurs de l'OM, qui sortira le 4 octobre prochain, Bande organisée 2.

Jul, l'un des plus grands vendeurs de disques en France, vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux la sortie de l'album très attendu 13 Organisé 2 le 4 octobre prochain. Fidèle à ses racines marseillaises, l'artiste a opté pour une pochette aux couleurs de l'OM. Ce projet ambitieux réunit pas moins de 150 rappeurs de la scène locale.

9 millions de vues déjà sur YouTube pour le clip

Le 5 septembre, l’artiste a partagé un avant-goût avec ses abonnés sur Instagram en publiant la pochette de l'album, accompagnée du message : "Un nouvel album 100% Marseille". Cette publication a rapidement fait sensation parmi les fans, impatients de découvrir ce nouveau chapitre de 13 Organisé.

Le premier titre de l'album met en scène les rappeurs : SCH, Kofs, Jul, Alonzo, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari. Dans le clip, les artistes arborent fièrement le nouveau maillot de Jul, bleu et blanc. Ils parcourent Marseille, en bus. En plus des artistes, on y aperçoit des figures populaires comme l'influenceur Mohamed Henni, l’humoriste Redouane Bougheraba, ainsi que les acteurs Nordine Sahli, alias "Nono" dans la série Les Déguns, et Ichem Bougheraba. Il a déjà cumulé près de 9 millions de vues sur YouTube.

"Faire gravir Marseille tout là-haut, là-haut"

Fort de ses précédents succès, dont plusieurs albums certifiés disque de diamant, Jul compte bien, de nouveau, "faire gravir Marseille tout là-haut, là-haut", comme le chantonne le refrain du premier single de l’album.

En parallèle, un autre titre intitulé Sous le Soleil est teasé sur le compte Instagram de l’artiste, réunissant des figures de la scène marseillaise comme Sat, l’Algérino, Jul, Fahar, Alonzo, Le Rat Luciano, Menzo, Don Choa, As, Vicenzo et Soprano.

Cette sortie ne faisait aucun doute : un second opus de l'album 13 Organisé était attendu après le succès retentissant du premier album, qui avait réuni une cinquantaine de rappeurs marseillais sous la houlette de Jul.

Un pack aux couleurs de l'OM pour les fans

Pour mettre à l'honneur les entreprises de la cité phocéenne, le maillot, arboré dans le clip, affiche les logos de marques locales telles que Jacquemus, CMA-CGM, Le Temps des Cerises, Jott, Kaporal, Shark, La Boucherie Les Coquières, et Z5.

Pour les fans, le pack exclusif maillot + CD est disponible en précommande au prix de 39,99 euros.