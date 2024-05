Flamme olympique à Marseille : Redouane Bougheraba, Nicole Ferroni, l'ancien déporté Albert Corrieri… La ville dévoile ses 14 porteurs du flambeau

La ville de Marseille révèle ce samedi 4 mai les noms des porteurs et porteuses de la flamme olympique à Marseille qui accompagneront le relais du flambeau en son nom le 9 mai. Parmi eux, des personnalités comme les humoristes Redouane Bougheraba et Nicole Ferroni, mais aussi des personnalités engagées, des sportifs et des artistes.

En tout, ils seront 151 porteurs et porteuses de la flamme olympique à se relayer le 9 mai à Marseille dans tous les secteurs de la ville. La ville de Marseille a dévoilé aujourd'hui les noms des 14 personnalités qui porteront le flambeau en son nom. Âgés de 22 à 101 ans, "ils ont été choisis pour les représenter et porter à travers la ville les valeurs de solidarité et de vivre-ensemble", écrit la municipalité dans un communiqué. Sportifs, personnalités engagées, humoristes, chacun représente Marseille à sa façon. France 3 Provence-Alpes vous propose de les découvrir.

Albert Corrieri, ancien déporté

Doyen des porteurs, Albert Corrieri a fêté ses 101 ans. Ancien déporté du camp nazi de Ludwigshafen, né à Marseille et victime de la rafle qui eut lieu dans notre ville en 1943. Aujourd’hui, il témoigne de son vécu et des heures les plus sombres de notre Histoire auprès des plus jeunes et lors de cérémonies officielles.

Barbara de Casabianca, navigatrice

Voileuse et administratrice de la Mostra Teatrale di Pieve, elle a participé à l’exposition #Jesuislégitime qui met en lumière les sportives marseillaises et lutte contre le sexisme dans le monde du sport. Un sujet sur lequel Barbara est engagée avec l’association Les Canoubières qui offre un accès prioritaire à la navigation aux femmes à Marseille.

Clara Matteï, championne de para-nataion

Championne de France en 2022 et 2023 de para-natation en 150 mètres 3 nages. Elle est coordinatrice qualité au sein de l’Hôpital Européen de Marseille. La natation s’est révélée à elle tardivement, pour cette raison elle lutte pour que l’accessibilité au sport soit possible pour toutes et tous dès le plus jeune âge.

Colette Cataldo, supportrice emblématique

Icône de l’Olympique de Marseille, à 83 ans, elle est l’une des supportrices les plus emblématiques du club. Toujours présente au stade, elle n’a jamais raté un match. Elle représente la ferveur de Marseille pour son équipe de football.

Louis Lavaly, coach engagé

Ex-docker et entraîneur le plus titré de boxe, Louis Lavaly accueille dans la salle Susini, implantée dans les quartiers Nord de Marseille, un large public et a notamment participé au lancement de la carrière d’un bon nombre de champions et de championnes. Le coach est aussi engagé auprès des associations de lutte pour les enfants malades.

Louisa Necib, footballeuse

Footballeuse internationale française originaire de Marseille, elle a joué presque toute sa carrière à l’Olympique Lyonnais et en équipe de France. Elle devient par la suite consultante et commentatrice de matches des grandes compétitions.

Marina Gomes, chorégraphe

Chorégraphe de hip-hop, Marina Gomes est très active à Marseille, où elle développe des projets depuis 2019 avec sa compagnie Hylel, qui défend une idée de la culture hip-hop indissociable d’un engagement social et citoyen. Ses chorégraphies se réapproprient l’image de la cité, avec tout ce qu’elle porte de fantasmes, mais aussi de force théâtrale et poétique.

Matthieu Gudet, athlète

Il est le benjamin de cette liste. Né en 2001, l’athlète Marseillais s’entraîne au SCO Sainte Marguerite. L’espoir français décathlonien est aussi marin pompier au sein du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille.

Maryam Kaba

Danseuse, chorégraphe et ancienne gymnaste de haut niveau, Maryam Kaba –tout juste nommée artiste associée au Ballet National de Marseille pour une résidence de deux ans– s’apprête à mener à bien sa mission: inonder le monde de sa joie contagieuse et fédératrice, grâce au corps et au mouvement.

Nicole Ferroni, humoriste

Actrice, comédienne et chroniqueuse, mais aussi enseignante, Nicole Ferroni est révélée au grand public en tant qu’humoriste dans l’émission On n’demande qu’à en rire, puis poursuit sa carrière comme chroniqueuse hebdomadaire dans la matinale de France Inter. Originaire d’Aubagne, elle est très impliquée dans le tissu associatif marseillais.

Paola Cervoni, artiste

Paola Cervoni est une artiste mosaïste à Marseille et fondatrice de l’association Viv’arthe. Elle a réalisé la mosaïque en hommage à l’Ukraine qui recouvre une partie du banc de la Corniche Kennedy, le banc le plus long du monde.

Rachid Zerrouki, enseignant

Professeur en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) à Marseille de 2016 à 2019, il exerce aujourd’hui dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Auteur des livres Les Incasables et Les Décrochés (R. Laffont), il est aussi connu pour son engagement pour la défense de l’enseignement public sous le nom de Rachid l’instit sur X (ex-Twitter).

Redouane Bougheraba, humoriste

Comédien et humoriste marseillais, Redouane Bougheraba monte son premier spectacle, Redouane s’éparpille, dans lequel il raconte sa vie et la cité phocéenne. En 2022, il revient sur scène avec le spectacle On m’appelle Marseille. En juin prochain, l’enfant du Panier jouera au stade Vélodrome son nouveau spectacle On m’appelle Orange Vélodrome. Du jamais vu pour un humoriste.

Thomas Inesta, policier municipal

Agent de la Police Municipale, Thomas Inesta agit au quotidien pour la tranquillité et la sécurité des Marseillais. Il portera la Flamme Olympique le 9 mai en symbole de son engagement pour la ville et l’ensemble de ses habitants, mais aussi de sa carrière sportive, puisqu’il a remporté deux médailles d’or de Vovinam Viet Vo Dao (art martial), lors de la Coupe du Monde 2023.