Marseille : 14 personnes mises en examen après une double opération de lutte contre le trafic de drogue

Le parquet de Marseille a communiqué sur les deux opérations menées par la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) mardi 14 mars. Plus de 300.000 euros et 37 kilos de cannabis ont été saisis notamment à Campagne-Lévêque dans le 15e arrondissement de Marseille.

Le parquet de Marseille a annoncé dans un communiqué ce vendredi 17 mars 2023, la mise en examen de 14 personnes suite à la saisie de "fusils d'assaut, de cannabis, de voitures de luxe et plus de 300.000 euros" lors d'une double opération contre un trafic de drogue.

Ce vaste coup de filet s'inscrit dans le cadre de deux informations judiciaires pour "trafic de stupéfiants et d'armes, association de malfaiteurs, blanchiment et non justification de ressources portant sur la période comprise entre 2020 et le 14 mars 2023, faits commis à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône", selon la même source.

Les interpellations et saisies ont eu lieu le 14 mars 2023 à la cité Campagne-Lévêque, situé dans le 15e arrondissement de Marseille. Un lieu qui est connu pour être un point de deal important dans le nord de la ville. Également, Port-de-Bouc et Châteauneuf-les-Martigues, deux villes des Bouches-du-Rhône, situées respectivement à 50 km et 30 km à l'ouest de Marseille, ont fait l'objet d'interventions dans le cadre de cette procédure.

16 armes longues, 37,5 kilos de cannabis et 333.990 euros saisies

Le parquet de Marseille a précisé que 280 policiers ont été mobilisés, ainsi que six maîtres-chiens spécialisés dans la recherche des stupéfiants et de l'argent. Ils ont été suppléés par des chiens de capture dont deux de la gendarmerie nationale, a précisé le parquet de Marseille.

Les saisies comprennent au total : 16 armes longues dont des fusils d'assaut, quatre armes de poing, 37,5 kilos de cannabis, 333.990 euros et six véhicules dont une BMW d'une valeur de 77.000 euros.

Pour l'heure, sur les 14 personnes mises en examen, une a été placée en détention provisoire et six autres ont vu cette décision être requise à leur encontre. Selon le parquet, "d'autres mises en examen interviendront ultérieurement".

Pour rappel, l'année 2022 a été particulièrement meurtrière dans la cité phocéenne avec plus d'une trentaine de victimes victimes d'homicides en bande organisée, principalement sur fond de trafic de stupéfiants.

Avec AFP