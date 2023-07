Mylène Farmer à Marseille, un concert très attendu après deux annulations

Mylène Farmer chantera ce soir au Stade Vélodrome. Un événement d'autant plus important que ses deux concerts ont été annulés à Paris.

Réputée pour sa discrétion et son mystère, Mylène Farmer devient invisible lorsqu'elle est contrainte d'annuler deux concerts parisiens, prévus les 30 juin et 1er juillet au Stade de France. Annulations provoquées par les violences urbaines. Et quelle est la date qui suit ces deux concerts ? C'est celle de Marseille, ce soir au Stade Vélodrome.

160.000 personnes devaient la voir et l'écouter au Stade de France lors de sa tournée Nevermore entamée le 3 juin. 160.000 déçus, désespérés, dégoûtés.

À Marseille, la scène est déjà montée. Les reventes de places sur le site officiel sont bouclées depuis 48 heures. Le marché noir des places de concert doit être en surchauffe, même si le site de l'artiste met en garde contre les arnaques aux faux billets. A 12h26, il reste encore quelques places "officielles" en vente. Qu'on se le dise.

Ceux qui resteront en dehors du stade pourront toujours la voir à Nice, le 29 juillet. Pour ce concert, il reste encore quelques places sur ce site, entre autres. Après l'annulation des concerts au Stade de France, de nouvelles dates pourraient être annoncées par le producteur de la tournée la semaine prochaine.