Un premier cas de coronavirus confirmé à Marseille

A Marseille, l'Institut Méditerranée Infection (IHU), centre de référence unique en France pour la prise en charge des maladies infectieuses, dont le coronavirus Covid-19. / © P. GELI / FTV

"Notre métier c'est d'être prêt"

Une première personne a été testée positive au coronavirus Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône, ont confimé l'Agence régionale de santé et la Préfecture des Bouches-du-Rhône."Cette patiente est actuellement prise en charge à l'Institut Hospitalo Universitaire à Marseille", a précisé l'ARS. Une cellule de crise a été activée. Des investigations sont désormais en cours pour identifier toutes les personnes qui auraient été en contact avec cette patiente.Selon une information de La Provence, la personne hospitalisée revenait d'un séjour au ski dans la station de Montgenèvre (Hautes-Alpes), située à la frontière italienne.L' IHU Méditerranée Infection de la Timone est le pôle de référence en France, sur les maladies infectieuses. Depuis le début de la crise du Coronavirus Covid-19, l'institut a réalisé plus de 7000 dépistages. "Nous sommes en capacité de réaliser jusqu'à 1000 tests par jour. Notre métier c'est d'être prêts", précise un porte-parole de l'IHU.Dans le service, trois étages de 25 lits chacuns sont prêts à accueillir des patients. Le 3ème étage peut être totalement mis en confinement, avec trois modules de 7, 8 et 10 lits pouvant être placés sous pression négative. Dans ce cas là, l'air de la pièce ne peut pas s'échapper.Dans les Alpes Maritimes, on compte à ce jour neuf cas de coronavirus détectés, dont un enfant de 3 ans . Tous ont été hospitalisés. En France, le nombre de cas s'élève désormais à 193, avec un nouveau cas dans le Gard. Trois personnes, porteuses du virus, sont décédées en France. Au niveau mondial, l'épidémie a dépassé les 3100 morts ce mardi matin.