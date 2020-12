VÉRIFICATION. Le portrait de Didier Raoult a-t-il remplacé celui de Zinédine Zidane sur un mur de Marseille ?

Raoult vient de détroner Zidane qui avait son portrait sur le mur des honneurs de puis 1998!

Il a gagné le cœur des gens avec son humanité, seul contre tous... pic.twitter.com/y0NLyyO6L2 — hakimi hakim (@hakimihakim11) December 1, 2020

Un photomontage éculé

Une place symbolique à Marseille

Le portrait de Zidane avait été retiré de la Corniche en 2006. • © Boris HORVAT / AFP

« Le coach de Marseille » : @Sopranopsy4 . Après Zizou, Soprano s’affiche sur la mythique corniche de Marseille. #TheVoice pic.twitter.com/UagzmlQXfL — Thomas Pawlowski (@TomPawlo) February 7, 2019

"Raoult vient de détrôner Zidane" ? Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes relayent une photo du portrait géant de Didier Raoult affiché sur le mur de la Corniche à Marseille."Pour ceux qui connaissent... Marseille le mur des héros. Il a gagné le cœur des gens avec son humanité, seul contre tous... Bravo prof", peut-on aussi lire sur Facebook, en commentaire d'une publication partagée plus de 4.000 fois."L'HCQ (hydroxychloroquine, NDLR) rend beau et intelligent", ironise sur Twitter Eric Chabrière, biochimiste à l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), avant de dévoiler les dessous du cliché.L'image, bien qu'elle puisse en faire fantasmer certains, est un photomontage. Le portrait de l'épidémiologiste marseillais a été ajouté sur une photo existante, à la place du portrait de Zinédine Zidane.Le cliché originel a été tiré le 24 avril 2003 par Claude Paris de l'agence AP, comme on peut l'attester dans cet ancien article du Figaro . Sur la photo truquée, rien ne change à part le portrait de Zidane remplacé par celui de Didier Raoult.Ce n'est pas la première fois que ce montage circule sur Internet. En mars, aux prémices de la première vague de Covid-19, son portrait sur la Corniche agitait déjà les réseaux sociaux.À l'époque, des centaines de personnes faisaient la queue tous les jours devant l'IHU pour se faire dépister et parfois prescrire de la chloroquine, présentée par le professeur comme un remède au Covid-19. Des groupes de soutien au scientifique avaient alors fleuri sur les réseaux sociaux, certains comptant aujourd'hui plus de 300.000 membres.Une page avait même été ouverte par Omar Keddadouche, chroniqueur de l'émission 100% OM sur France Bleu Provence, "pour que le portrait du professeur Raoult soit mis sur la Corniche".Le fameux mur est situé sur la place Paul Ricard, une petite place surplombant l'anse de Malmousque au début de la corniche du Président-John-Fitzgerald-Kennedy. "La Corniche", comme elle est appelée, longe la mer méditerranée sur 3,7 kilomètres de la plage des Catalans aux plages du Prado.Ce mur est aussi appelé "mur de Zidane", mais pas encore "mur de Raoult". Un portrait de 143mreprésentant la star du football natif de Marseille y avait été installé à la suite de la Coupe du Monde, le 5 décembre 1998.Retirée en 2006, l'affiche de l'icône de la ville a été remplacée par des panneaux publicitaires. Le mur est géré commercialement par JC Decaux.En 2013, l'artiste JR a choisi une photographie de Jacqueline Ross pour apparaître sur le mur de la Corniche dans le cadre de Marseille-Provence, capitale de la Culture.Le chanteur marseillais Soprano a également connu son heure de gloire, en 2019, à l'occasion de sa participation à l'émission The Voice.S'il est vrai que la "Raoult-mania" s'est emparée de Marseille , et pas que, le professeur n'a pas son portait affiché sur l'un des murs les plus emblématiques de la cité phocéenne. Il devra se contenter des tee-shirts, santons et autres tatouages à son effigie. Du moins pour l'instant.