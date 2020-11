Pour la crèche de Noël à l'heure du Covid-19, un santon du professeur Raoult fait à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var

"Il s'est imposé à moi, c'est quand même un personnage qui marque 2020" Fabienne Pardi, santonnière

"Il s'est imposé à moi, c'est quand même un personnage qui marque 2020", explique à l'AFP Fabienne Pardi dans son atelier, alors qu'elle met la dernière touche, au pinceau, sur un des ces santons Raoult: longs cheveux blancs, lunettes métalliques, tout y est, y compris, dans son éprouvette, un minuscule SARS-CoV-2, le virus à l'origine du Covid-19."Le Professeur Raoult symbolise l’espoir d’un traitement, mais cela n’engage que moi !", a-t-elle confiée au journal La Provence Au total, sur les quelque 1.800 figurines qu'elle produit chaque année, Fabienne Pardi, "maître artisan d'art", a ajouté cette fois une cinquantaine de "Raoult".Du haut de ses 7 cm, avec sa blouse blanche, le santon Raoult nécessite 3 heures 30 de travail, pour un prix de vente de 35 euros. Et toute la production s'est arrachée en quelques jours.Le santon à l'effigie du professeur marseillais Didier Raoult à côté d'une des fameuses chaises bleues niçoises , les deux pièces réalisées par Fabienne Pardi et publiées sur son compte Facebook. Aide-soignante de formation, Mme Pardi a prévu de vendre ses Raoult avec deux autres santons du monde de la santé: la première infirmière de la Croix Rouge, de 1890, et le médecin contre la peste de 1720, avec son bâton pour éloigner les malades, sa cape de protection, et son masque, ancêtre des FFP2 modernes.