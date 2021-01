Covid : les masques usagés jetables menacent les animaux marins jusque sur nos côtes

Accessoire barrière indipensable à la propagation du virus,, le masque chirurgical à usage unique est pourtant devenu au fil des mois de la pandémie de coronavirus un piège mortel pour les animaux marins.

L'annonce du gouvernement de ne plus utiliser de masques faits maison ou masque en tissu de type 2, n'est pas fait pour rassurer les associations écologistes.

Ils sont jugés insuffisamment filtrants face à l'apparition de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus, a indiqué jeudi 21 janvier le ministre de la Santé, Olivier Véran, suivant les recommandatins du HCSP (Haut conseil de la santé publique, ndlr).

Selon un rapport publié au mois décembre par l'organisation de protection de la mer OceansAsia, plus de 1,5 milliard de masques se sont retrouvés dans les océans l'an dernier, soit l'équivalent de 6200 tonnes de déchets plastiques supplémentaires.

