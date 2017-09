Metz : valoriser les candidatures de travailleurs handicapés

Initiative originale à Metz. Cap Emploi publie sur les panneaux lumineux d'affichage urbain les demandes et CV de personnes handicapées en recherche d'emploi. - France 3 Lorraine - Clarisse Duppré - Emmanuel André - Gérard Chatignoux

La recherche d'un emploi n'est jamais facile pour un demandeur d'emploi valide.La présence d'un handicap accentue encore les difficultés à trouver un emploi.Et pourtant, les travailleurs handicapés présentent les mêmes qualités professionnelles qu'un travailleur valide, et sont souvent hyper motivés.Pour valoriser leurs compétences,a décidé de frapper fort.Quoi de plus attractif comme message que de diffuser candidatures et CV dans la rue ?Ces profils sont tout bonnement affichés sur les panneaux lumineux d'affichage urbain.En pleine ville, le message s'adresse à tous, principalement aux employeurs bien sûr, mais également à toute personne qui pourrait en parler, le bouche à oreille fonctionnant très bien dans le milieu de l'emploi.30 candidatures et CV seront ainsi affichés, à raison de 5 par semaine, durant un mois et demi, sur les axes principaux de Metz.