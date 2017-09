Les professeurs du lycée de Gondecourt boycottent la rentrée

C'était une rentrée sur les chapeaux de roues, lundi 4 septembre, pour les 450 élèves de seconde du lycée Marguerite de Flandre, à Gondecourt, près de Lille. Alors qu'ils s'attendaient à passer la journée avec leur professeur principal, ils ont été accueillis par la vie scolaire du lycée. Leurs enseignants, eux, ont boycotté la rentrée.



Six heures d'affilée dans la même matière

Les professeurs protestent contre des emplois du temps jugés "catastrophiques" et "absurdes". Vendredi dernier, ils ont découvert leur emploi du temps pour l'année scolaire et ont eu quelques surprises... Par exemple, certaines classes sont censées avoir six heures d'affilée dans la même discipline, avec le même professeur. Certains doivent enseigner d'autres matières que la leur. Enfin, les volumes horaires propres à chaque matière ne sont pas respectés.



La rentrée des premières et terminales annulée

Une réunion a eu lieu lundi matin avec la direction de l'établissement et deux membres du Rectorat. La rentrée des terminales et premières a été annulée mardi 5 septembre 2017. Les professeurs devraient avoir leur nouvel emploi du temps mercredi et les élèves devraient avoir une rentrée en bonne et due forme jeudi 6 septembre.