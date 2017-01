Blocage de la prison d'Ecrouves : "non à un seul surveillant pour un étage"

Cela, malgré l'opposition des personnels et des organisations syndicales qui dans le cadre du dialogue social ont voté à deux reprises contre celle-ci en comité technique.

Depuis 6h30 ce mardi 10 janvier 2017, des surveillants du centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) bloquent l'accès de leur établissement.Ils dénoncent la décision de la direction locale de la prison d'imposer une extension du régime contrôlé.Le chef d'établissement a choisi de doubler le nombre de détenus placés en régime contrôlé, de 30 aujourd'hui, à 62.Selon les syndicats, le directeur d'Ecrouves veut placer sous ce régime, en principe réservé aux détenus "récaciltrants", ceux qui ne posent pas de problème mais refusent de suivre le programme de préparation à leur sortie.Selon l'UFAP UNSa Justice. "ce projet met en danger la sécurité des surveillants et dégrade fortement leurs conditions de travail," déjà impactées par le manque d'effectif (-13 agents à Ecrouves).Les surveillants craignent une montée des agressions et des tensions. Ils dénoncent la dégradation du dialogue social et l'inflation des heures supplémentaires.Ils ont rencontré la directrice interegionale de l'administration pénitentiaire en fin de matinée.