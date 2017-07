Bellac : 1er record de France de tonte de moutons

1382 moutons tondus, un exploit

Réaction de Ch.Riffaud et J.Dincq

A Bellac, Christophe Riffaud et Julien Dincq ont tondus 1328 agneaux en 9 heures. 1er record de France. - France 3 Limousin

© M-F Tharaud

Record tonte moutons

Christophe Riffaud et Julien Dincq, deux tondeurq de mouton, qui viennent d'établir un record de France, au Dorat, en Haute Vienne....à eux deux, il ont tondu 1328 moutons. - Marie France Tharaud et Sylvain Thévenard..

Au terme de, Christophe Riffaud et Julien Dincq ont établi leUne journée dedébutée à 6 h du matin.Sans relâche ils ont, encore et encore, les mêmes gestes,Pour établir cede tonte de moutons à, il leur a fallu enlever chaque toisonLa. RéputéeLeur record est, l'Association des Tondeurs de Moutonset validé par deux juges gallois et un juge français.Des officiels chargés d’apprécier lamais aussi s'assurer que les agneaux ne sont pas blessés.Sur une musique rythmée et devant, le show a duré toute la journée.Christophe Riffaud et Julien Dincq ont placé très haut la barre du record de France désormais à battre !