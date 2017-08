Dans le Lot, une maison prise d'assaut par le papillon de la pyrale du buis

La pyrale du buis a une espérance de vie de cinquante jours, dont cinq semaines en chenille et une semaine en papillon. / © Youshaa Hassenjee / France 3

Chenille, la pyrale du buis s'attaque au buis. Elle peut aller jusqu'à le tuer. / © Laurent Thevenot / MaxPPP

Alfred Hitchcock l'aurait appelé "Les Papillons". La pyrale du buis fait un ravage dans plus de cinquante départements en France, s'attaquant aux plants de buis jusqu'à provoquer leur mort. Le sud n'est pas épargné.Florence Racine habite Castelnau-Montrartier dans le Lot. Sa maison est prise d'assaut par les papillons qui s'y regroupent par milliers."La pyrale du buis est arrivée d'Asie en France, d'abord en Alsace, à partir de 2008", explique à France 3 Christian Marchand, expert de la lutte contre la pyrale du buis , "un peu moins les régions froides".Une propagation rapide qui s'explique par le cycle de reproduction de l'insecte : il se renouvelle trois voire quatre fois chaque fois,(donnant naissance à autant de chenilles) et le papillon peut parcourir plusieurs centaines de mètres par jour. ", précise Christian Marchand. Ça se calmera à partir d'octobre, mais les dernières chenilles se réfugieront tout l'hiver, feront un cocon, et en sortiront au début de l'été prochain."Si le papillon est tant critiqué, c'est parce qu'avant de devenir un papillon d'une espérance de vie d'une semaine, il est une féroce chenille pendant près de cinq semaines . "Sa chenille se nourrit des parties tendres du buis, explique Christian Marchand. Ensuite, le buis devient sec." "", précise le spécialiste. On peut désormais retrouver des chenilles dans des plantes autre que du buis, mais c'est a priori sans danger pour ces plantes.Dans des régions où il fait très chaud, cela est. Deux solutions s'offrent aux propriétaires de buis : tout retirer ou le traiter (comme c'est le cas à Disneyland, par exemple, où le buis est en parfait état).Florence Racine doit faire face à des milliers de papillons. Pas étonnant pour Christian Marchand. "C'est même courant, précise-t-il." L'été dernier,! Le papillon, lui, n'est pas dangereux, ni pour le buis ni pour toute autre espèce : "Il se nourrit seulement de nectar", explique l'expert.Sur Facebook, Florence Racine a lancé un "appel aux scientifiques" pour l'aider à se débarrasser de ces centaines de papillons. "Nous menons la lutte dans notre coin avec les phéromones, les micro-guêpes, les aspersions de bacillus thurigiencis, installations de grille mouches, lance flamme, nous les aspirons la nuit et au petit matin", écrit-elle. "Contre la chenille, la guêpe est une solution, explique Christian Marchand. Elle la dévore.