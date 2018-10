Affaire Alexia Daval : le beau frère d'Alexia demande à être confronté à Jonathann Daval

Lundi 1er octobre, lorsque l'avocat de Jonathann Daval, Me Schwerdorffer a annoncé à la presse son intention de déposer une demande de remise en liberté pour son client, la nouvelle a été accueillie douloureusement dans la famille d'Alexia. Me Gilles-Jean Portejoie ne cachait pas sa colère.nous avait-il confié au téléphone laissant entendre qu'il allait se passer des choses prochainement. "Nous allons passer à l'action" avait-il dit.Gregory Gay par l'intermédiaire de son avocat a donc déposé ces dernières heures une demande de confrontation avec son beau-frère.Début juillet 2018, Jonathann Daval qui reste le principal suspect du meurtre de sa femme avait changé de version. Il accuse désormais son beau-frère d'avoir tué la jeune femme alors qu'elle faisait une violente crise lors d'un repas de famille. Il a raconté au magistrat que "l'ensemble de la famille aurait scellé un pacte secret pour étouffer l'affaire".Pour Me Florand avocat des parents d'Alexia et de sa soeur Stéphanie, ces accusations sont infondées. La nouvelle version de Jonathann Daval, (la troisième depuis la disparition d'Alexia Daval) "ne colle pas à l'objectivité du dossier", avait souligné début juillet Me Jean-Marc Florand, avocat de la famille.Mis en examen pour "meurtre sur conjoint", Jonathann Daval est actuellement en détention à Dijon à l'isolement. Il reste suivi par l'unité médico-psychologique de l'établissement. Le corps en partie carbonisé de la jeune femme avait été retrouvé le 30 octobre 2017 dans un bois près de Gray. Placé en garde à vue le 30 janvier 2018, Jonathann Daval avait d'abord affirmé qu'il ne "voulait pas" tuer son épouse, mais qu'ils en étaient venus aux mains et qu'il avait étranglé Alexia en tentant de la "maîtriser" lors d'une dispute au domicile du couple. Le couple connaissait de "fortes tensions" en raison de difficultés à avoir un enfant.