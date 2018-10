Affaire Alexia Daval : L'avocat de Jonathann Daval va demander sa remise en liberté

Un énième rebondissement dans l'affaire Alexia.Jonathann Daval va donc par l'intermédiaire de son avocat déposer une demande de remise en liberté. Cette demande va s'appuyer sur la nouvelle version livrée début juillet par le mari d'Alexia par rapport aux éléments objectifs du dossier, explique son avocat bisontin.Début juillet, Jonathann Daval incarcéré à Dijon était revenu sur ses aveux accusant son beau-frère Grégory Gay d'avoir tué Alexia en tentant de la calmer après une crise de violences de celle ci lors d'une soirée familiale.Une version que tous les proches d'Alexia Daval ont niée farouchement et qui "ne colle pas à l'objectivité du dossier", avait souligné début juillet Me Jean-Marc Florand, avocat de la famille d'Alexia.Jonathann Daval a raconté au magistrat que "l'ensemble de la famille aurait scellé un pacte secret pour étouffer l'affaire".L'avocat de Jonathann Daval va donc s'appuyer sur cette nouvelle version pour déposer une demande de remise en liberté. Elle sera à l'appréciation du juge d'instruction et du parquet.Placé en garde à vue le 30 janvier 2018, Jonathann Daval avait affirmé qu'il ne "voulait pas" tuer son épouse, mais qu'ils en étaient venus aux mains et qu'il avait étranglé Alexia en tentant de la "maîtriser" lors d'une dispute au domicile du couple. Le couple connaissait de "fortes tensions" en raison de difficultés à avoir un enfant.Mis en examen pour "meurtre sur conjoint" et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon, Jonathann Daval encourt la réclusion criminelle à perpétuité.