Le corps de l'octogénaire disparu à Lucenay-L'Evêque a été retrouvé dimanche après-midi

Les inondations auront donc fait une victime en Saône-et-Loire. Cet homme, un ancien marin en retraite, s'était installé il y a une vingtaine d'année avec son épouse dans ce village du Morvan. Il avait l'habitude de se promener régulièrement pour entretenir sa forme.



Jeudi, lorsque le niveau du Ternin a commencé à monter, il s'est absenté de son domicile pour aller voir ce qui se passait. C'est ce qui a tout de suite orienté les recherches vers une possible chute et une noyade dans ce cours d'eau.



Les grands moyens ont été déployés par la gendarmerie et les sapeurs-pompiers d'Autun pour tenter de le retrouver malgré des conditions difficiles. Des hommes grenouilles ont fouillé la rivière et ses abords depuis l'ndroit supposé de la disparition jusqu'à Autun. Un hélicoptère de la section aériennde de Dijon avait également survolé la zone vendredi après-midi.



















