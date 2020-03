Dijon : des membres de Plantation Rébellion plantent clandestinement des arbres

Les manifestants de Plantation Rebellion souhaitent interpeller les citoyens mais aussi les politiques sur l'urgence climatique. / © MB - France 3 Bourgogne

Pourquoi avoir choisi ce terrain ?

Faire une telle action dans un centre-ville (là où il manque le plus d’arbres) aurait été plus compliqué à organiser.

Quels arbres ont été plantés ?

Selon Plantation Rebellion, "la réalisation des bosquets est expérimentale et novatrice. Elle s'inspire de la nature lors du mécanisme de recolonisation forestière naturelle et spontanée, par exemple des terres agricoles abandonnées." / © Plantation Rebellion

Pourquoi avoir choisi d’agir clandestinement ?

Baptisés "la branche arbrée du GIEC" , lesse sont rassemblés ce, au bord duDans la nuit, bercés par le chant matinal des oiseaux, ils sont arrivés armés de. Ils ont d'abord creusé une cinquantaine de trous en cercle avant de mettre les plants en terre puis de les protéger. L’ "" a été réalisée. L’objectif des "militants jardiniers" est d’, meilleur moyen pour lutter contre l’augmentation du CO2 et donc le réchauffement climatique.Les activistes ont planté leurs arbres sur terrain communal enherbé qui "n’a pas d’autre utilité que la promenade". Il ne sera donc pas dégradé, il est assez vaste et facile à creuser et à planter.Le but du collectif est de "". Pour cela, une, essentiellement des variétés autochtones, des arbustes, des arbres de basse et moyenne futaie et des arbres plus grands pour créer un habitat varié où chaque espèce va bénéficier des autres.. Tous les plants ont été achetés dans une pépinière. Ainsi, les différentes espèces sont conformes aux normes environnementales et ne constituent aucun risque.Les manifestants font remarquer que souvent. Ils sont donc chers à l’achat et nécessitent des moyens mécaniques comme des engins agricoles "et donc polluants" pour les planter.Leset que leurs demandes et appels réguliers aux élus n’ont pas de réponses concrètes. Ils ont donc décidé d’agir eux-mêmes, de façon concrète mais clandestine. L’objectif est -selon eux- de mettre les politiques mais aussi les candidats aux élections municipales face à leurs responsabilités. Ils souhaitent également interpeller les citoyens et leur montrer de cette façon qu’il est possible "de faire quelque chose".