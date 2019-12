TEMOIGNAGES. Des résidents d’une maison de retraite racontent leurs Noël d’autrefois

© NZ / France 3 Bourgogne

Des témoignages dans nos journaux

Découvrez les souvenirs de Noël de Simone, 85 ans.

Ce sont des paroles que vous entendez très rarement.: l’Espérance. Pendant deux jours, les 80 résidents ont vu notre équipe de tournage s’installer à leurs côtés.Un temps où les familles allaient à la messe de minuit à pied, même sous la neige. Un temps où les enfants trouvaient souvent sous le sapin quelques papillotes et des oranges.Plus largement,Plusieurs thèmes sont au programme : les cadeaux, les repas, les traditions, le mode de vie, et Noël pendant la guerre.Ces témoignages ont été recueillis et montés par notre équipe : Elsa Bezin, Dalila Iberrakene, Nathalie Zanzola, Arnaud Tock, Jean Picard et Rachel Nectoux.Ils ont écouté les anecdotes des personnes âgées, ont été surpris, émus.Tous ceux qui sont passés devant nos caméras ont même été maquillés. Une école de maquillage a été mobilisée pour l’occasion.