Besançon : Ce que l'on sait de la garde à vue prolongée de l'anesthésiste soupçonné d'empoisonnements

Il n'a pas été placé en gardé à vue pour une cinquantaine de cas, c'est loin d'être la réalité... c'est moins

La garde vue pourrait durer jusqu'à 48 heures

"J’ai le sentiment qu’il y a une sorte d’acharnement judiciaire"

"Oser qualifier le Dr Péchier de sérial killer est irresponsable"

Affaire de l'anesthésiste suspecté d'empoisonnements : l'interview de Me Scwherdorffer

"Le parquet a prolongé pour un second délai de 24 heures la garde à vue de Frédéric Péchier" a déclaré le procureur de la République, Etienne Manteaux. L'interrogatoire s'achèvera au plus tard jeudi à 9H00.Parallèlement à la garde à vue, la direction ainsi que des personnels de la clinique Saint-Vincent de Besançon, où a exercé Frédéric Péchier, de même que des patients et des proches de patients sont entendus par les enquêteurs, épaulés par ceux de l'office central de répression contre les violences aux personnes. Me Spatafora et Me Randall Schwerdorffer se relaient depuis ce matin pour assister leur client.Hier soir vers 21 heures, l'un des avocats de Frédéric Péchier s'est adressé brièvement à la presse devant le commissariat de Besançon.précise Me Randall Schwerdorffer qui s'agace que l'existence de cette garde à vue ait fuité.ajoute l'avocat." a déclaré l'avocat du médecin." contre attaque l'avocat.L'avocat décrit son client dans un esprit combatif. Dans quel état d'esprit se trouve le Dr Péchier :explique Me Schwerdorffer. Son client est père de trois enfants.L'avocat ne détaille pas le fond de la garde à vue en raison du secret professionnel.ajoute-t-il. L'avocat bisontin dit ressentir un acharnement judiciaire.".Lors de cette affaire qui a débuté il y a maintenant deux ans, rappelons que la défense a porté plainte pour des erreurs de retranscription constatées dans les procès verbaux de garde à vue de Frédéric Péchier.Les mots de serial killer ont été employés dans certains média.lance l'avocat aux journalistes. Le docteur Péchier est désormais défendu par trois avocats.Le médecin bisontin a été été placé en garde à vue le mardi 14 mai à 9 heures. Il serait interrogé selon une source judiciaire sur une cinquantaine de nouveaux cas suspects, des événements indésirables graves survenus dans une clinique où exerçait le médecin à Besançon.A l'issue de cette garde à vue, si les éléments sont suffisants, le médecin devrait être présenté à un magistrat qui décidera ou non d'une mise en examen. Puis le juge des libertés et de la détention décidera si le suspect doit être placé en détention provisoire ou laissé en liberté sous contrôle judiciaire comme c'est le cas actuellement.Frédéric Péchier, 47 ans, médecin anesthésiste avait été déjà mis en examen en mars 2017 pour "empoisonnement avec préméditation" soupçonné d'avoir empoisonné sept patients âgés de 37 à 53 ans. Les faits remontent à une période allant de 2008 et 2017. Les incidents d'anesthésie s'étaient déroulés lors d'opérations sans difficultés particulières dans deux cliniques privées de Besançon. Selon les investigations de la police judiciaire, des doses létales de potassium et d'anesthésiques locaux avaient été volontairement administrées aux patients. Elles ont provoqué des arrêts cardiaques. Cinq patients avaient pu être ranimés, deux étaient morts.Lire les derniers articles sur l'affaire de l'anesthésiste bisontin