Aveux de Jonathann Daval : “Les parents d'Alexia sont dévastés et sous le choc”, indique leur avocat

Après les aveux de Jonathann Daval , le père et la mère d'Alexia ont été mis au courant par Maître Jean-Marc Florand, leur avocat. "Les parents d'Alexia sont sous le choc. (...) Je ne pense pas du tout que mes clients aient pu l'anticiper."Dans ses aveux, Jonathann Daval a expliqué avoir tué son épouse sans en avoir l'intention, à la suite d'une dispute. Celle de trop. Pourtant, les parents d'Alexia n'avaient pas l'habitude de voir leur fille se disputer avec son mari. "Ils n'avaient pas remarqué quelque chose qui aurait pu les alarmer ou les inquiéter pour leur fille", a martelé Me Florand sur BFM TV.Tout au long de la journée, la famille a attendu le dénouement. "Toutes ces preuves, on ne les invente pas. C'est pas possible. On s'attend au pire" expliquait Roberte Fouillot, en larmes cet après-midi.L'annonce des aveux du mari a été "un choc terrible" pour les parents, selon Maitre Florand. "Il a participé à tout. Ils perdent leur fille dans des conditions abominables. Savoir que celui qui a toujours été à leurs côté se désigne comme coupable qu'il est probablement, c'est un traumatisme terrible. (...) Là, c'est un proche et c'est quelqu'un qu'ils aimaient. Il y a une trahison terrible."Sur les réseaux sociaux, les internautes envoient leurs pensées aux parents.