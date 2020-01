CLIP. A Besançon, les avocats dénoncent la réforme des retraites sur une chanson parodique d'Eddy de Pretto

C'est la goutte de trop

Vous voulez défaire nos retraites et ça jusqu'au fiasco

Je t'parle de pas de privilèges, mais d'éviter le chaos

Le clip des avocats du barreau de Besançon

Tu sais ce jour, j'ai vu des cohortes de robes noires

J'ai même vu des manifs, des pancartes, des jets de robes

J'ai cotoyé de rares juge pris de grands shoots d'espoir dans des salles bien trop noires sans lueur d'apaisement



70.000 avocats cotisent à un régime autonome et refusent le régime universel de retraites

Les paroles de la chanson "la fête de trop" d'Eddy de Pretto ont été remaniées par un avocat du barreau de Besançon, Me Fabien Stucklé. L'homme en robe noire est passé derrière le micro pour enregistrer cette chanson de la colère. Les images ont été tournées à Paris et Besançon lors des différentes actions menées par les avocats bisontins.Les avocats du barreau de Besançon sont en grève depuis le 6 janvier. Ils ont multiplié les actions et ce clip est une autre façon de poursuivre le combat.explique Me Emmanuelle Huot, bâtonnière.Le Conseil National des barreaux (CNB) reconduit le mouvement chaque semaine.indique Me Huot. La colère des avocats tient en deux mots. Leur régime autonome. 70.000 avocats cotisent à ce régime qui est excédentaire.", affirmait Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux.A la retraite, les avocats perçoivent actuellement au minimum 1.416 euros par mois selon le CNB. Après la réforme, ce montant tomberait à 1.000 euros, alors que les cotisations doubleraient, passant de 14 à 28% pour ceux qui gagnent moins de 40.000 euros par an. Au risque d'entraîner une hausse des prix des honoraires des avocats.La grève des femmes et hommes en robe noire a forcément des répercussions pour les justiciables qui vont devoir patienter.explique la bâtonnière du barreau de Besançon.